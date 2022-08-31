https://ria.ru/20220831/ubiystvo-1813374597.html

Житель Кузбасса избил до смерти подругу за отказ приготовить ужин

Житель Кузбасса избил до смерти подругу за отказ приготовить ужин - РИА Новости, 31.08.2022

Житель Кузбасса избил до смерти подругу за отказ приготовить ужин

Житель Чебулинского района Кемеровской области избил до смерти сожительницу за отказ приготовить ужин, сообщает СУСК по региону в среду. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:52

2022-08-31T11:52

2022-08-31T11:52

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 31 авг – РИА Новости. Житель Чебулинского района Кемеровской области избил до смерти сожительницу за отказ приготовить ужин, сообщает СУСК по региону в среду."По версии следствия, обвиняемый с сожительницей распивали спиртное у себя в доме. Во время употребления горячительных напитков мужчина попросил женщину приготовить ужин, она отказалась. Из-за этого они стали ругаться, оскорблять друг друга нецензурной бранью. Во время конфликта обвиняемый избил 40-летнюю сожительницу, от чего она потеряла сознание", - сказано в релизе.Мужчина вызвал скорую помощь только через несколько часов после избиения. Женщину госпитализировали, однако в больнице она скончалась - настолько тяжелыми оказались травмы. Подозреваемого вскоре задержали, со следствием он сотрудничает, вину признает. По ходатайству следователя он заключен в СИЗО.Ранее уже судимому 50-летнему мужчине грозит до 15 лет колонии по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

https://ria.ru/20220114/ubiystvo-1767790713.html

кемеровская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)