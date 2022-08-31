https://ria.ru/20220831/ubezhdenie-1813385244.html

Талант убеждения необходим для всех, заявил Песков

Талант убеждения необходим для всех, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2022

Талант убеждения необходим для всех, заявил Песков

Талант убеждения необходим для всех и во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:29

2022-08-31T12:29

2022-08-31T12:33

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Талант убеждения необходим для всех и во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сегодня будем с вами кратко говорить о силе, таланте, способности убеждения. Это талант, которому, наверное, мы все завидуем, всегда. Где он нам требуется? В отношениях между людьми, мы все живём в своей семье, нам нужно убеждать своих родителей в чем-то, своих бабушек и дедушек, отстаивать свою правоту. Нам это требуется в больших социумах, мы с вами учимся в школе, в университете, и там тоже нужно кому-то что-то рассказывать и убеждать кого-то в своей правоте. Этот талант убеждения абсолютно необходим для всех", - сказал Песков в ходе открытия просветительского марафона "Знание".По его словам, сила убеждения нужна в торговле, в бизнесе и такой "архиважной" области, как благотворительность."Мы должны убедить благотворителей в том, что именно сюда он должен по зову своего сердца оказать помощь, и вы должны это сделать, вы должны его убедить", - сообщил Песков.Также, он подчеркнул, что безусловно этот навык нужен политикам и государствам."И конечно же, это нужно в политике, это нужно любому, каждому политику, который убеждает своих избирателей в своей правоте, убеждает избирателей проголосовать именно за него, ибо только он может повести их в светлое будущее и сделать это лучше, чем другие конкуренты. Это необходимо государствам на государственном уровне, потому что в межгосударственных отношениях этот талант нужен не в меньшей степени. Сложнейшие межгосударственные переговоры, и двусторонние, и многосторонние являются обычной практикой. Иногда они бывают совсем сложные, иногда заходят в тупик, но каждый раз стороны соревнуются в силе убеждения", - сказал Песков.Он отметил, что умение убеждать нужно всем людям во всех сферах жизни, в разных типах социума. Есть люди с даром убеждения, но, по мнению Пескова, убеждению можно научиться. В первую очередь, нужно досконально разбираться в теме. "Только показывая свою осведомленность, вы можете показать свое чувство правоты", - сказал Песков.Также, по его словам, нужно иметь логику, способность формулировать. Для этого Песков посоветовал писать сочинения.Помимо этого, для того чтобы убеждать кого-то, нужно иметь внутренний рычаг. "Позиционный рычаг. Нужно иметь нечто, что позволит вашему оппоненту или собеседнику понять, что если он получит это нечто, если он сделает это нечто, то ему станет лучше: он станет умнее, богаче, прославится, станет здоровее. Но это что-то должно быть у вас всегда, думайте, что это может быть. В английском языке это называют "leverage", - сказал Песков.Также, по его словам, убеждать помогает сила."Сила внутренняя, атрибуты силы, которые показывают силу, готовность действовать с позиции силы. Есть знаменитое высказывание, которое упоминал и наш президент... что "добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем только добрым словом ". Поэтому убеждать без силы иногда получается, но все-таки с проявлением напора, всегда хорошо", - заявил Песков.В ходе просветительского марафона "Знание" председатель "Сбербанка" Герман Греф выступил на тему "Технологии и люди: как оставаться релевантным", в том числе затронув и вопрос развития искусственного интеллекта."До меня Герман Оскарович рассказывал про искусственный интеллект. Вопрос я бы задал Герману Оскаровичу, но уже поздно, сможет ли когда-нибудь искусственный интеллект получить силу убеждения, сможет ли он убедить человека... или искусственный интеллект никогда... Он может даже получить интеллект, но он никогда не получит сознание", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813370533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, политика, россия, москва