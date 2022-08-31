https://ria.ru/20220831/turtsiya-1813383848.html
Позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию, заявил Песков
Позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2022
Позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию, заявил Песков
Позиция Турции по Крыму не мешает Москве и Анкаре взаимодействовать по нужным вопросам, Россия ценит усилия Турции по решению сложных ситуаций, заявил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:24
2022-08-31T12:24
2022-08-31T12:39
турция
россия
политика
республика крым
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму не мешает Москве и Анкаре взаимодействовать по нужным вопросам, Россия ценит усилия Турции по решению сложных ситуаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что Крым должен вернуться Украине."Анкара с самого начала говорила о своём несогласии с нами в этом. Но Крым - часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Поэтому там, где надо, мы общались и будем общаться, и у нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220824/krym-1811888988.html
турция
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, политика, республика крым, дмитрий песков
Турция, Россия, Политика, Республика Крым, Дмитрий Песков
12:24 31.08.2022 (обновлено: 12:39 31.08.2022)
Позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию, заявил Песков
Песков заявил, что позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию там, где оно выгодно