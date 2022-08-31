https://ria.ru/20220831/turtsiya-1813383848.html

Позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию, заявил Песков

Позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2022

Позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию, заявил Песков

Позиция Турции по Крыму не мешает Москве и Анкаре взаимодействовать по нужным вопросам, Россия ценит усилия Турции по решению сложных ситуаций, заявил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:24

2022-08-31T12:24

2022-08-31T12:39

турция

россия

политика

республика крым

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму не мешает Москве и Анкаре взаимодействовать по нужным вопросам, Россия ценит усилия Турции по решению сложных ситуаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что Крым должен вернуться Украине."Анкара с самого начала говорила о своём несогласии с нами в этом. Но Крым - часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Поэтому там, где надо, мы общались и будем общаться, и у нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220824/krym-1811888988.html

турция

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, политика, республика крым, дмитрий песков