https://ria.ru/20220831/tseny-1813488487.html

В Бельгии могут отсрочить платежи по ипотеке из-за роста цен на энергию

В Бельгии могут отсрочить платежи по ипотеке из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 31.08.2022

В Бельгии могут отсрочить платежи по ипотеке из-за роста цен на энергию

Бельгийские власти могут разрешить отсрочить платежи по ипотечным кредитам для домохозяйств, наиболее пострадавших от резкого роста цен на электроэнергию,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:00

2022-08-31T17:00

2022-08-31T17:00

жкх

александр де кроо

бельгия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Бельгийские власти могут разрешить отсрочить платежи по ипотечным кредитам для домохозяйств, наиболее пострадавших от резкого роста цен на электроэнергию, сообщает бельгийский телеканал LN24.Консультативный комитет Бельгии под предстательством премьера Александра де Кроо рассматривает в среду меры для помощи населению на фоне резкого роста цен на электричество и топливо."Министры финансов и экономики, а также финансовый сектор, обсудят возможность переноса выплат по ипотечным кредитам для домохозяйств, сильно пострадавших от энергетического кризиса", - сообщает телеканал со ссылкой на проект решения правительства.Среди других мер для преодоления энергетического кризиса власти называют снижение потребления энергии в общественных зданиях. В частности, температура в госучреждениях в холодный период будет снижена до 19 градусов.Освещение зданий госучреждений будет отключаться с 19:00 до 6:00. Также в зданиях установят датчики движения, чтобы освещение отключалось автоматически, если никто не находится внутри.Власти продлят принятые ранее меры, направленные на снижение цен на электричество, газ, автомобильное топливо. Речь идет о продлении сниженной ставки НДС в размере 6% на электричество, газ, бензин и дизельное топливо до конца первого триместра 2023 года.Кроме того, власти рассмотрят варианты оказания помощи среднему классу для погашения счетов за энергию, благодаря выплатам за счет сверхприбыли энергетических компаний.Многие бельгийцы из-за роста цен оказались не в силах оплачивать счета за электричество и газ, обращались в энергетические компании с заявлениями об отсрочке платежей. Также сообщается, что многие предприниматели в Бельгии опасаются, что высокие цены на электричество заставят их закрыть бизнес.Согласно данным биржи Nord Pool средняя оптовая цена электроэнергии на 30 августа в ряде государств Евросоюза превысила 600 евро, где-то она вновь перешагнула отмутку в 700 евро за мегаватт-час. Речь идет, в частности, о Нидерландах, Франции, Германии, Бельгии Австрии, Латвии. А ещё 1 августа эти показатели в этих странах находились в диапазоне примерно 390-450 евро за мегаватт-час.

https://ria.ru/20220822/belgiya-1811381295.html

https://ria.ru/20220828/besporyadki-1812649042.html

https://ria.ru/20220823/es-1811459648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, александр де кроо, бельгия, в мире