https://ria.ru/20220831/tovarooborot-1813418799.html

Товарооборот продукции АПК России и Китая за 7 месяцев вырос на 14%

Товарооборот продукции АПК России и Китая за 7 месяцев вырос на 14% - РИА Новости, 31.08.2022

Товарооборот продукции АПК России и Китая за 7 месяцев вырос на 14%

Товарооборот продукции АПК России и Китая за первые семь месяцев текущего года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:04

2022-08-31T14:04

2022-08-31T14:04

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МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот продукции АПК России и Китая за первые семь месяцев текущего года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.29 августа состоялось 9-е заседание Подкомиссии по сельскому хозяйству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, пишет портал Агроновости.рф.Мероприятие прошло под председательством заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина и заместителя министра сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики Ма Юсяна. Участие в нем приняли представители органов государственной власти и посольств двух стран, отраслевых союзов и бизнеса, которые обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, взаимодействия в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, семеноводства и другие темы.Как подчеркнул Левин, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась мировая экономика на фоне пандемии COVID-19, аграрным ведомствам двух стран удается поддерживать связи на достойном уровне. Результатом этой работы является увеличение товарооборота продукции АПК — за первые семь месяцев текущего года он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Особое внимание на заседании было уделено вопросам организации взаимного доступа сельхозпродукции и продовольствия на рынки двух стран. Стороны отметили готовность продолжать совместную работу по наращиванию объемов торговли и расширению номенклатуры поставок. В частности, для российской стороны значительный экспортный интерес представляют мороженая рыба, зерновые, растительные масла, мясная продукция.

https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1812962835.html

https://ria.ru/20220829/televizory-1812952771.html

китай

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, экономика