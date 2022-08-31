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Товарооборот продукции АПК России и Китая за 7 месяцев вырос на 14% - РИА Новости, 31.08.2022
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Товарооборот продукции АПК России и Китая за 7 месяцев вырос на 14%
Товарооборот продукции АПК России и Китая за 7 месяцев вырос на 14% - РИА Новости, 31.08.2022
Товарооборот продукции АПК России и Китая за 7 месяцев вырос на 14%
Товарооборот продукции АПК России и Китая за первые семь месяцев текущего года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:04
2022-08-31T14:04
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот продукции АПК России и Китая за первые семь месяцев текущего года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.29 августа состоялось 9-е заседание Подкомиссии по сельскому хозяйству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, пишет портал Агроновости.рф.Мероприятие прошло под председательством заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина и заместителя министра сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики Ма Юсяна. Участие в нем приняли представители органов государственной власти и посольств двух стран, отраслевых союзов и бизнеса, которые обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, взаимодействия в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, семеноводства и другие темы.Как подчеркнул Левин, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась мировая экономика на фоне пандемии COVID-19, аграрным ведомствам двух стран удается поддерживать связи на достойном уровне. Результатом этой работы является увеличение товарооборота продукции АПК — за первые семь месяцев текущего года он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Особое внимание на заседании было уделено вопросам организации взаимного доступа сельхозпродукции и продовольствия на рынки двух стран. Стороны отметили готовность продолжать совместную работу по наращиванию объемов торговли и расширению номенклатуры поставок. В частности, для российской стороны значительный экспортный интерес представляют мороженая рыба, зерновые, растительные масла, мясная продукция.
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китай, россия, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Экономика
14:04 31.08.2022
 

Товарооборот продукции АПК России и Китая за 7 месяцев вырос на 14%

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот продукции АПК России и Китая за первые семь месяцев текущего года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
29 августа состоялось 9-е заседание Подкомиссии по сельскому хозяйству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, пишет портал Агроновости.рф.
Грузовики едут по мосту через реку Амур (Хэйлунцзян). - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 17:29Россия-Китай: Главное
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Мероприятие прошло под председательством заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина и заместителя министра сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики Ма Юсяна. Участие в нем приняли представители органов государственной власти и посольств двух стран, отраслевых союзов и бизнеса, которые обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, взаимодействия в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, семеноводства и другие темы.
Как подчеркнул Левин, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась мировая экономика на фоне пандемии COVID-19, аграрным ведомствам двух стран удается поддерживать связи на достойном уровне. Результатом этой работы является увеличение товарооборота продукции АПК — за первые семь месяцев текущего года он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продавец-консультант в торговом зале магазина электроники - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Особое внимание на заседании было уделено вопросам организации взаимного доступа сельхозпродукции и продовольствия на рынки двух стран. Стороны отметили готовность продолжать совместную работу по наращиванию объемов торговли и расширению номенклатуры поставок. В частности, для российской стороны значительный экспортный интерес представляют мороженая рыба, зерновые, растительные масла, мясная продукция.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
 
 
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