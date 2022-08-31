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Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях
Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях - РИА Новости, 31.08.2022
Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях
Правила по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года, о введении новых ограничений с 1 сентября речи не идет,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:22
2022-08-31T20:22
2022-08-31T20:33
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
школа
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правила по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года, о введении новых ограничений с 1 сентября речи не идет, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет", - говорится в сообщении.Использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях может спровоцировать нарушение осанки, уточнили в Роспотребнадзоре.При этом применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220831/elektrosamokaty-1813519022.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, школа
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Образование - Общество, Школа
20:22 31.08.2022 (обновлено: 20:33 31.08.2022)
Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях
Роспотребнадзор: ограничения по использованию телефонов в учебных целях действует уже год