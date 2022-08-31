https://ria.ru/20220831/telefony-1813566839.html

Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях

Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях - РИА Новости, 31.08.2022

Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях

Правила по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года, о введении новых ограничений с 1 сентября речи не идет,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:22

2022-08-31T20:22

2022-08-31T20:33

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

школа

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правила по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года, о введении новых ограничений с 1 сентября речи не идет, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет", - говорится в сообщении.Использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях может спровоцировать нарушение осанки, уточнили в Роспотребнадзоре.При этом применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220831/elektrosamokaty-1813519022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, школа