Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/telefony-1813566839.html
Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях
Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях - РИА Новости, 31.08.2022
Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях
Правила по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года, о введении новых ограничений с 1 сентября речи не идет,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:22
2022-08-31T20:33
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/58/1556315895_0:406:2920:2048_1920x0_80_0_0_a9167d29cf9521506b7d9e0d8224e05d.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правила по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года, о введении новых ограничений с 1 сентября речи не идет, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет", - говорится в сообщении.Использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях может спровоцировать нарушение осанки, уточнили в Роспотребнадзоре.При этом применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220831/elektrosamokaty-1813519022.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/58/1556315895_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_e9bc085ad8e2316ba7cee54144dd1e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, школа
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Образование - Общество, Школа
20:22 31.08.2022 (обновлено: 20:33 31.08.2022)
 
Роспотребнадзор объяснил правило не использовать телефоны в учебных целях

Роспотребнадзор: ограничения по использованию телефонов в учебных целях действует уже год

© Depositphotos / Andrey_KuzminУчитель забирает мобильный телефон на уроке
Учитель забирает мобильный телефон на уроке - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Depositphotos / Andrey_Kuzmin
Учитель забирает мобильный телефон на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правила по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года, о введении новых ограничений с 1 сентября речи не идет, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет", - говорится в сообщении.
Использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях может спровоцировать нарушение осанки, уточнили в Роспотребнадзоре.
При этом применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается, отметили в ведомстве.
Станция проката электросамокатов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:50
В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Образование - ОбществоШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала