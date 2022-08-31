https://ria.ru/20220831/telefon-1813506357.html
Эксперт Минздрава оценила запрет для школьников использовать телефоны
Эксперт Минздрава оценила запрет для школьников использовать телефоны - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперт Минздрава оценила запрет для школьников использовать телефоны
Отсутствие телефонов на уроке будет полезно для здоровья школьников, в том числе для их зрения, заявила главный внештатный детский специалист по... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:28
2022-08-31T17:28
2022-08-31T17:45
общество
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Отсутствие телефонов на уроке будет полезно для здоровья школьников, в том числе для их зрения, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя."Отсутствие телефонов на уроке, несомненно, полезнее для здоровья и развития ребёнка, чем их присутствие", - сказала Намазова-Баранова журналистам.Она пояснила, что телефон на уроке снижает внимание ребёнка, не даёт сосредоточиться и усвоить материал, который разбирает учитель, то есть снижает академическую успеваемость. Кроме того, идёт воздействие на орган зрения. Нельзя сбрасывать со счетов и воздействие излишнего электромагнитного излучения, источником которого являются гаджеты, отметила Намазова-Баранова.По ее словам, запрет на использование телефонов во время учебных занятий существует во многих странах Европы, Америки и других континентов, дети, приходя в школу, обязаны оставить свои гаджеты в шкафчике.
https://ria.ru/20220831/shkola-1813458918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), здоровье - общество, образование - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), социальный навигатор, детские вопросы, здоровье
Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Здоровье - Общество, Образование - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Социальный навигатор, Детские вопросы, Здоровье
17:28 31.08.2022 (обновлено: 17:45 31.08.2022)
Эксперт Минздрава оценила запрет для школьников использовать телефоны
Педиатр Намазова-Баранова: отсутствие телефонов на уроке полезно для здоровья школьников