https://ria.ru/20220831/telefon-1813506357.html

Эксперт Минздрава оценила запрет для школьников использовать телефоны

Эксперт Минздрава оценила запрет для школьников использовать телефоны - РИА Новости, 31.08.2022

Эксперт Минздрава оценила запрет для школьников использовать телефоны

Отсутствие телефонов на уроке будет полезно для здоровья школьников, в том числе для их зрения, заявила главный внештатный детский специалист по... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:28

2022-08-31T17:28

2022-08-31T17:45

общество

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Отсутствие телефонов на уроке будет полезно для здоровья школьников, в том числе для их зрения, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя."Отсутствие телефонов на уроке, несомненно, полезнее для здоровья и развития ребёнка, чем их присутствие", - сказала Намазова-Баранова журналистам.Она пояснила, что телефон на уроке снижает внимание ребёнка, не даёт сосредоточиться и усвоить материал, который разбирает учитель, то есть снижает академическую успеваемость. Кроме того, идёт воздействие на орган зрения. Нельзя сбрасывать со счетов и воздействие излишнего электромагнитного излучения, источником которого являются гаджеты, отметила Намазова-Баранова.По ее словам, запрет на использование телефонов во время учебных занятий существует во многих странах Европы, Америки и других континентов, дети, приходя в школу, обязаны оставить свои гаджеты в шкафчике.

https://ria.ru/20220831/shkola-1813458918.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), здоровье - общество, образование - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), социальный навигатор, детские вопросы, здоровье