https://ria.ru/20220831/tekhosmotr-1813591171.html
В России с 1 сентября изменят правила техосмотра
В России с 1 сентября изменят правила техосмотра - РИА Новости, 01.09.2022
В России с 1 сентября изменят правила техосмотра
С 1 сентября в России изменятся правила техосмотра автомобилей, в частности, уменьшится количество обязательных требований при прохождении ТО для легковых... РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-31T23:58
2022-08-31T23:58
2022-09-01T01:17
россия
общество
авто
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября в России изменятся правила техосмотра автомобилей, в частности, уменьшится количество обязательных требований при прохождении ТО для легковых машин, автобусов и грузовиков, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь транспортное средство можно не проверять на наличие повреждений или коррозии тормозных трубок. Также во время прохождения ТО не станут обращать внимание на отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и нерабочее штатное противоугонное устройство. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.При этом, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.Среди новых пунктов проверки появилось выявление подсоса воздуха двигателем или утечки отработавших газов в обход системы выпуска.Ранее в России вступил в силу закон об освобождении от обязательного техосмотра. Он не распространяется на те транспортные средства, эксплуатация которых связана с предпринимательской или служебной деятельностью, в том числе с перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, использованием личного транспорта в служебных целях.Кроме того, каждые 24 месяца ТО должны проходить автомобили, максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм, мототранспортные средства, с года изготовления которых прошло более четырех лет. Независимо от даты изготовления, техосмотру также подлежат транспортные средства, в конструкцию которых были внесены изменения.
https://ria.ru/20220205/tekhosmotr-1771188144.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/tekhosmotr-1751330507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, авто
23:58 31.08.2022 (обновлено: 01:17 01.09.2022)
В России с 1 сентября изменят правила техосмотра
В России с 1 сентября отменят часть обязательных пунктов проверки при техосмотре машин
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
С 1 сентября в России изменятся правила техосмотра автомобилей, в частности, уменьшится количество обязательных требований при прохождении ТО для легковых машин, автобусов и грузовиков, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации
.
Теперь транспортное средство можно не проверять на наличие повреждений или коррозии тормозных трубок. Также во время прохождения ТО не станут обращать внимание на отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и нерабочее штатное противоугонное устройство. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.
При этом, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.
Среди новых пунктов проверки появилось выявление подсоса воздуха двигателем или утечки отработавших газов в обход системы выпуска.
Ранее в России
вступил в силу закон об освобождении от обязательного техосмотра. Он не распространяется на те транспортные средства, эксплуатация которых связана с предпринимательской или служебной деятельностью, в том числе с перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, использованием личного транспорта в служебных целях.
Кроме того, каждые 24 месяца ТО должны проходить автомобили, максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм, мототранспортные средства, с года изготовления которых прошло более четырех лет. Независимо от даты изготовления, техосмотру также подлежат транспортные средства, в конструкцию которых были внесены изменения.