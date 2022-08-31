https://ria.ru/20220831/tekhnologii-1813311329.html

В НТИ рассказали о возможностях российского ПО в сельском хозяйстве

В НТИ рассказали о возможностях российского ПО в сельском хозяйстве - РИА Новости, 31.08.2022

В НТИ рассказали о возможностях российского ПО в сельском хозяйстве

Специальное программное обеспечение, разработанное компанией "Агроноут", будет выявлять заброшенные земли, которые пригодны для сельскохозяйственных работ,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T06:29

2022-08-31T06:29

2022-08-31T06:37

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специальное программное обеспечение, разработанное компанией "Агроноут", будет выявлять заброшенные земли, которые пригодны для сельскохозяйственных работ, рассказали РИА Новости в Национальной технологической инициативе (НТИ).Программное обеспечение, разработанное компанией, позволит с помощью данных со спутников и искусственного интеллекта получить достоверную информацию, чтобы создать карты для точного посева и внесения удобрений. Кроме того, оно поможет установить оптимальную норму удобрений и определить необходимость в мелиоративных работах.По словам Трубникова, программа учитывает все необходимые факторы - например, рельеф, температурные режимы, накопленную влагу, почву и ее гранулометрический состав. Он также обратил внимание, что имеющиеся на сегодняшний день аналогичные платформы предлагают анализ на основе индекса вегетации (NDVI), который не может учитывать состояние почвы, рельеф и другие факторы."При помощи данной разработки можно получить большой массив данных о полях и увеличить урожайность на 10–20%", - заключил он.

https://ria.ru/20220829/po-1812959662.html

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технологии, национальная технологическая инициатива (нти)