https://ria.ru/20220831/tekhnologii-1813311329.html
В НТИ рассказали о возможностях российского ПО в сельском хозяйстве
В НТИ рассказали о возможностях российского ПО в сельском хозяйстве - РИА Новости, 31.08.2022
В НТИ рассказали о возможностях российского ПО в сельском хозяйстве
Специальное программное обеспечение, разработанное компанией "Агроноут", будет выявлять заброшенные земли, которые пригодны для сельскохозяйственных работ,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:29
2022-08-31T06:29
2022-08-31T06:37
технологии
национальная технологическая инициатива (нти)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специальное программное обеспечение, разработанное компанией "Агроноут", будет выявлять заброшенные земли, которые пригодны для сельскохозяйственных работ, рассказали РИА Новости в Национальной технологической инициативе (НТИ).Программное обеспечение, разработанное компанией, позволит с помощью данных со спутников и искусственного интеллекта получить достоверную информацию, чтобы создать карты для точного посева и внесения удобрений. Кроме того, оно поможет установить оптимальную норму удобрений и определить необходимость в мелиоративных работах.По словам Трубникова, программа учитывает все необходимые факторы - например, рельеф, температурные режимы, накопленную влагу, почву и ее гранулометрический состав. Он также обратил внимание, что имеющиеся на сегодняшний день аналогичные платформы предлагают анализ на основе индекса вегетации (NDVI), который не может учитывать состояние почвы, рельеф и другие факторы."При помощи данной разработки можно получить большой массив данных о полях и увеличить урожайность на 10–20%", - заключил он.
https://ria.ru/20220829/po-1812959662.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a86914d2721d8999f637fd388c6a1912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, национальная технологическая инициатива (нти)
Технологии, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
06:29 31.08.2022 (обновлено: 06:37 31.08.2022)
В НТИ рассказали о возможностях российского ПО в сельском хозяйстве
В НТИ рассказали, что российское ПО поможет выявить пригодные для сева заброшенные земли
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специальное программное обеспечение, разработанное компанией "Агроноут", будет выявлять заброшенные земли, которые пригодны для сельскохозяйственных работ, рассказали РИА Новости в Национальной технологической инициативе (НТИ).
"Программный комплекс позволяет определить заброшенные земли, которые можно эффективно вернуть в сельхозоборот", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Агроноута" Алексея Трубникова.
Программное обеспечение, разработанное компанией, позволит с помощью данных со спутников и искусственного интеллекта получить достоверную информацию, чтобы создать карты для точного посева и внесения удобрений. Кроме того, оно поможет установить оптимальную норму удобрений и определить необходимость в мелиоративных работах.
По словам Трубникова, программа учитывает все необходимые факторы - например, рельеф, температурные режимы, накопленную влагу, почву и ее гранулометрический состав. Он также обратил внимание, что имеющиеся на сегодняшний день аналогичные платформы предлагают анализ на основе индекса вегетации (NDVI), который не может учитывать состояние почвы, рельеф и другие факторы.
"При помощи данной разработки можно получить большой массив данных о полях и увеличить урожайность на 10–20%", - заключил он.