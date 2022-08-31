https://ria.ru/20220831/tayvan-1813391677.html

На Тайване заявили об увеличении закупок американского оружия

На Тайване заявили об увеличении закупок американского оружия - РИА Новости, 31.08.2022

На Тайване заявили об увеличении закупок американского оружия

Министерство обороны Тайваня подтвердило покупку новой партии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также заявило о том, что увеличит... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:36

2022-08-31T12:36

2022-08-31T12:39

в мире

тайвань

китай

сша

javelin (птрк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:254:2951:1914_1920x0_80_0_0_7ec17d7caf2cf886359843db6f3a58dc.jpg

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня подтвердило покупку новой партии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также заявило о том, что увеличит заказ на покупку РСЗО HIMARS."Комплекс Javelin находится на стадии производства и поставки. Программа реализовывается согласно плану", - сказал на брифинге в среду начальник штаба командования сухопутных войск Чжан Юаньсюнь, добавив, что США и Тайвань активно работают над тем, чтобы заказ был вовремя доставлен на Тайвань.Кроме того, в среду Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на данные министерства обороны острова сообщило, что Тайвань планирует увеличить заказ на поставку РСЗО HIMARS с 11 до 29. Отмечается, что обновленный заказ также включает 864 высокоточные ракеты, которые можно использовать в РСЗО HIMARS.Ранее сообщалось, что правительство Тайваня представило проект оборонного бюджета на следующий год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных 586,3 миллиарда тайваньских долларов (19,4 миллиарда долларов).Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220830/tayvan-1813139242.html

https://ria.ru/20220830/tayvan-1813045023.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, javelin (птрк)