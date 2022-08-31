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На Тайване заявили об увеличении закупок американского оружия - РИА Новости, 31.08.2022
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На Тайване заявили об увеличении закупок американского оружия
На Тайване заявили об увеличении закупок американского оружия - РИА Новости, 31.08.2022
На Тайване заявили об увеличении закупок американского оружия
Министерство обороны Тайваня подтвердило покупку новой партии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также заявило о том, что увеличит... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:36
2022-08-31T12:39
в мире
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня подтвердило покупку новой партии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также заявило о том, что увеличит заказ на покупку РСЗО HIMARS."Комплекс Javelin находится на стадии производства и поставки. Программа реализовывается согласно плану", - сказал на брифинге в среду начальник штаба командования сухопутных войск Чжан Юаньсюнь, добавив, что США и Тайвань активно работают над тем, чтобы заказ был вовремя доставлен на Тайвань.Кроме того, в среду Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на данные министерства обороны острова сообщило, что Тайвань планирует увеличить заказ на поставку РСЗО HIMARS с 11 до 29. Отмечается, что обновленный заказ также включает 864 высокоточные ракеты, которые можно использовать в РСЗО HIMARS.Ранее сообщалось, что правительство Тайваня представило проект оборонного бюджета на следующий год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных 586,3 миллиарда тайваньских долларов (19,4 миллиарда долларов).Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20220830/tayvan-1813139242.html
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в мире, тайвань, китай, сша, javelin (птрк)
В мире, Тайвань, Китай, США, Javelin (ПТРК)
12:36 31.08.2022 (обновлено: 12:39 31.08.2022)
 
На Тайване заявили об увеличении закупок американского оружия

В министерстве обороны Тайваня заявили об увеличении закупок американского вооружения

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня подтвердило покупку новой партии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также заявило о том, что увеличит заказ на покупку РСЗО HIMARS.
"Комплекс Javelin находится на стадии производства и поставки. Программа реализовывается согласно плану", - сказал на брифинге в среду начальник штаба командования сухопутных войск Чжан Юаньсюнь, добавив, что США и Тайвань активно работают над тем, чтобы заказ был вовремя доставлен на Тайвань.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 14:05
В администрации Тайваня заявили, что остров увеличит военный бюджет
Кроме того, в среду Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на данные министерства обороны острова сообщило, что Тайвань планирует увеличить заказ на поставку РСЗО HIMARS с 11 до 29. Отмечается, что обновленный заказ также включает 864 высокоточные ракеты, которые можно использовать в РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось, что правительство Тайваня представило проект оборонного бюджета на следующий год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных 586,3 миллиарда тайваньских долларов (19,4 миллиарда долларов).
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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СМИ: Байден попросит конгресс одобрить продажу оружия Тайваню
 
В миреТайваньКитайСШАJavelin (ПТРК)
 
 
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