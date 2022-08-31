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Глава дипломатии ЕС надеется достичь соглашения по СВПД в ближайшие дни
Глава дипломатии ЕС надеется достичь соглашения по СВПД в ближайшие дни - РИА Новости, 31.08.2022
Глава дипломатии ЕС надеется достичь соглашения по СВПД в ближайшие дни
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что в ближайшие дни удастся достичь соглашения по иранскому ядерному досье. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:38
2022-08-31T17:38
2022-08-31T17:38
в мире
иран
сша
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что в ближайшие дни удастся достичь соглашения по иранскому ядерному досье."Уже более трех недель назад я распространил текст предложения по завершению венских переговоров. Я получил комментарии всех делегаций, в том числе от Ирана и США, считаю их разумными. Для меня очевидно, что есть общая основа для того, чтобы принять во внимание озабоченности всех сторон, надеюсь, что в ближайшие дни мы не будем упускать возможность и достигнем соглашения", - сказал он после неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге.
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в мире, иран, сша, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, США, Жозеп Боррель, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Глава дипломатии ЕС надеется достичь соглашения по СВПД в ближайшие дни
Глава дипломатии ЕС Боррель надеется достичь соглашения по иранскому ядерному досье