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В российские вузы приняли более 1900 студентов из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.08.2022
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В российские вузы приняли более 1900 студентов из ДНР и ЛНР
В российские вузы приняли более 1900 студентов из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.08.2022
В российские вузы приняли более 1900 студентов из ДНР и ЛНР
Более 1900 студентов из ДНР и ЛНР приняты в российские вузы на совместные программы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:37
2022-08-31T17:41
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
образование - общество
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 1900 студентов из ДНР и ЛНР приняты в российские вузы на совместные программы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Первого сентября новый учебный год начнут 25 вузов ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. В этой работе им помогают 46 российских вузов-партнеров. Впервые, надо отметить, что с помощью такой партнерской работы вузами России и народных республик осуществлен прием 1968 абитуриентов на совместные программы высшего образования", - рассказал Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров."То есть мы пошли не по пути открытия филиалов российских вузов, а путем реализации совместных программ", - уточнил Фальков.
https://ria.ru/20220831/vuzy-1813500643.html
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, образование - общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Образование - Общество, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
17:37 31.08.2022 (обновлено: 17:41 31.08.2022)
 
В российские вузы приняли более 1900 студентов из ДНР и ЛНР

Более 1900 студентов из ДНР и ЛНР приняли в российские вузы на совместные программы

© Depositphotos / GoodluzСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Depositphotos / Goodluz
Студенты. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 1900 студентов из ДНР и ЛНР приняты в российские вузы на совместные программы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Первого сентября новый учебный год начнут 25 вузов ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. В этой работе им помогают 46 российских вузов-партнеров. Впервые, надо отметить, что с помощью такой партнерской работы вузами России и народных республик осуществлен прием 1968 абитуриентов на совместные программы высшего образования", - рассказал Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров.
"То есть мы пошли не по пути открытия филиалов российских вузов, а путем реализации совместных программ", - уточнил Фальков.
Студенты во время обучения - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:19
Вузы начнут новый учебный год в очном формате
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияОбразование - ОбществоВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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