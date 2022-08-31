https://ria.ru/20220831/studenty-1813511284.html

В российские вузы приняли более 1900 студентов из ДНР и ЛНР

В российские вузы приняли более 1900 студентов из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.08.2022

В российские вузы приняли более 1900 студентов из ДНР и ЛНР

Более 1900 студентов из ДНР и ЛНР приняты в российские вузы на совместные программы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:37

2022-08-31T17:37

2022-08-31T17:41

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

образование - общество

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 1900 студентов из ДНР и ЛНР приняты в российские вузы на совместные программы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Первого сентября новый учебный год начнут 25 вузов ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. В этой работе им помогают 46 российских вузов-партнеров. Впервые, надо отметить, что с помощью такой партнерской работы вузами России и народных республик осуществлен прием 1968 абитуриентов на совместные программы высшего образования", - рассказал Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров."То есть мы пошли не по пути открытия филиалов российских вузов, а путем реализации совместных программ", - уточнил Фальков.

https://ria.ru/20220831/vuzy-1813500643.html

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луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, образование - общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента