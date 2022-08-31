https://ria.ru/20220831/sotsseti-1813460739.html

В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google

В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google - РИА Новости, 31.08.2022

В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что блокировка Google социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth -... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:55

2022-08-31T15:55

2022-08-31T15:55

технологии

google

россия

госдума рф

антон горелкин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что блокировка Google социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth - пример политической цензуры и сценарий, к которому надо готовиться российским социальным сетям."К этому сценарию российским соцсетям нужно готовиться уже сейчас. На кону не только доступ к зарубежной аудитории (которого Apple недавно и очень легко лишила RuTube) – на примере Truth мы убедились, что причиной блокировки может стать абсолютно надуманный повод. Поэтому пора осваивать RuStore и пилить веб-приложения – тем, кто этого еще не сделал", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Горелкин подчеркнул, что при этом Google продолжает упорно игнорировать русофобию и фейки, которые в ежедневном режиме распространяют приложения украинских СМИ, на которые запрет разжигания вражды и модерация не распространяется.

https://ria.ru/20220805/videoblogery-1807500602.html

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Кирилл Волков

технологии, google, россия, госдума рф, антон горелкин