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В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google
В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google - РИА Новости, 31.08.2022
В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что блокировка Google социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth -... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:55
2022-08-31T15:55
2022-08-31T15:55
технологии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что блокировка Google социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth - пример политической цензуры и сценарий, к которому надо готовиться российским социальным сетям."К этому сценарию российским соцсетям нужно готовиться уже сейчас. На кону не только доступ к зарубежной аудитории (которого Apple недавно и очень легко лишила RuTube) – на примере Truth мы убедились, что причиной блокировки может стать абсолютно надуманный повод. Поэтому пора осваивать RuStore и пилить веб-приложения – тем, кто этого еще не сделал", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Горелкин подчеркнул, что при этом Google продолжает упорно игнорировать русофобию и фейки, которые в ежедневном режиме распространяют приложения украинских СМИ, на которые запрет разжигания вражды и модерация не распространяется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, россия, госдума рф, антон горелкин
Технологии, Google, Россия, Госдума РФ, Антон Горелкин
В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google
Депутат Горелкин призвал соцсети готовиться к тому, что Google может их заблокировать