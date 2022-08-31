https://ria.ru/20220831/sotrudnichestvo-1813353615.html
Боррель заявил о необходимости вернуть эпоху сотрудничества с Россией
Боррель заявил о необходимости вернуть эпоху сотрудничества с Россией - РИА Новости, 31.08.2022
Боррель заявил о необходимости вернуть эпоху сотрудничества с Россией
Начавшаяся при Михаиле Горбачеве эпоха взаимовыгодного сотрудничества России с Западом "срочно необходима снова", считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:57
2022-08-31T10:57
2022-08-31T10:58
в мире
михаил горбачев
умер михаил горбачев
россия
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Начавшаяся при Михаиле Горбачеве эпоха взаимовыгодного сотрудничества России с Западом "срочно необходима снова", считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада."Михаил Горбачев принес в советский блок ветер свободы с гласностью и перестройкой… Он помог положить конец холодной войне и коренным образом изменить глобальную безопасность, открыв эпоху взаимовыгодного сотрудничества. Эпоху, которая исчезла и которую срочно необходимо вернуть", - написал Боррель в Twitter.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев, россия, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель
10:57 31.08.2022 (обновлено: 10:58 31.08.2022)
Боррель заявил о необходимости вернуть эпоху сотрудничества с Россией
Боррель: эпоха сотрудничества с Россией, заложенная Горбачевым, срочно необходима снова