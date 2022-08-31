В Словакии вице-премьер подал в отставку из-за разногласий в коалиции
Вице-премьер Словакии Сулик подал в отставку из-за разногласий в правящей коалиции
Резиденция президента Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Вице-премьер и глава министерства экономики Словакии Рихард Сулик подал в среду в отставку из-за разногласий в правящей коалиции, президент страны Зузана Чапутова вызвала по этому поводу к себе премьера и спикера парламента, сообщил братиславский телеканал ТА3.
"…Сулик объявил в среду о своем уходе в отставку, одновременно правящую праволиберальную коалицию готова покинуть возглавляемая им партия "Свобода и справедливость". Причиной этого являются давние разногласия Сулика с вице-премьером, главой минфина и лидером ведущей партии в правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорем Матовичем, который ранее из-за скандалов вынужден был покинуть пост премьера. В связи с обострением ситуации в правящей коалиции и правительстве глава республики Зузана Чапутова пригласила на вторую половину дня среды на переговоры в президентский дворец премьера Эдуарда Хегера и спикера парламента Бориса Коллара", - говорится в сообщении.
В случае ухода партии "Свобода и справедливость" в оппозицию в составе правящей коалиции останутся три партии – ОЛНЛ, "Мы – семья" и "За людей", которые потеряют в состоящем из 150 депутатов парламенте конституционное большинство (95 мест), но сохранят простое большинство (82 места).
Дебаты в местных СМИ вызвал возможный уход из кабмина главы МИД Ивана Корчока, беспартийного, но номинированного на этот пост партией "Свобода и справедливость". Корчок считается самым опытным в стране дипломатом, ранее он занимал посольские посты в Берлине, Брюсселе (при ЕС) и Вашингтоне. О своей готовности заменить Корчока в дипведомстве уже заявил представитель партии ОЛНЛ, нынешний глава минобороны Ярослав Надь.
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