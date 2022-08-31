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Шольц не приедет на похороны Горбачева, считает эксперт - РИА Новости, 31.08.2022
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Шольц не приедет на похороны Горбачева, считает эксперт
Шольц не приедет на похороны Горбачева, считает эксперт - РИА Новости, 31.08.2022
Шольц не приедет на похороны Горбачева, считает эксперт
Канцлер Германии Олаф Шольц должен был бы приехать на похороны первого президента СССР Михаила Горбачева, но он не приедет, полагает председатель президиума... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:20
2022-08-31T17:20
умер михаил горбачев
олаф шольц
михаил горбачев
федор лукьянов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц должен был бы приехать на похороны первого президента СССР Михаила Горбачева, но он не приедет, полагает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада."Тех, кто с ним работал, уже никого нет. По логике признательности к тому, что делал Горбачёв, должен был бы приехать Шольц. Но не приедет", - сказал РИА Новости Лукьянов.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
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умер михаил горбачев, олаф шольц, михаил горбачев, федор лукьянов
Умер Михаил Горбачев, Олаф Шольц, Михаил Горбачев, Федор Лукьянов
17:20 31.08.2022
 
Шольц не приедет на похороны Горбачева, считает эксперт

Политолог Лукьянов: Шольц мог бы приехать на похороны Горбачева, но не приедет

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц должен был бы приехать на похороны первого президента СССР Михаила Горбачева, но он не приедет, полагает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
"Тех, кто с ним работал, уже никого нет. По логике признательности к тому, что делал Горбачёв, должен был бы приехать Шольц. Но не приедет", - сказал РИА Новости Лукьянов.
Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Шольц предложил обсудить реформу ЕС и отказ от права вето
 
Умер Михаил ГорбачевОлаф ШольцМихаил ГорбачевФедор Лукьянов
 
 
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