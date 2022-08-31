https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528830.html

Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях

Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях - РИА Новости, 31.08.2022

Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях

Россия для обеспечения безопасности направила ООН, гуманитарным организациям, а также киевским властям адреса школ, начинающих работу с 1 сентября в Донецкой и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:10

2022-08-31T18:10

2022-08-31T19:21

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия для обеспечения безопасности направила ООН, гуманитарным организациям, а также киевским властям адреса школ, начинающих работу с 1 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях, сообщило Министерство обороны России."Опубликованы и направлены ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 школ в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях", — уточнили в ведомстве.Киевский режим, как отметили в Министерстве, продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов на указанных территориях, а поставленное США и европейскими странами дальнобойное оружие только расширило возможности ВСУ, которые наносят удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям."Подобные действия являются военным преступлением и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей", — подчеркнуло Минобороны.В ведомстве заявили, что Россия, в свою очередь, сделает все необходимое для защиты 1422 школ, которые откроют двери для 326 438 учащихся на освобожденных территориях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html

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