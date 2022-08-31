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Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528830.html
Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях
Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях - РИА Новости, 31.08.2022
Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях
Россия для обеспечения безопасности направила ООН, гуманитарным организациям, а также киевским властям адреса школ, начинающих работу с 1 сентября в Донецкой и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:10
2022-08-31T19:21
в мире
россия
луганская народная республика
оон
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия для обеспечения безопасности направила ООН, гуманитарным организациям, а также киевским властям адреса школ, начинающих работу с 1 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях, сообщило Министерство обороны России."Опубликованы и направлены ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 школ в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях", — уточнили в ведомстве.Киевский режим, как отметили в Министерстве, продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов на указанных территориях, а поставленное США и европейскими странами дальнобойное оружие только расширило возможности ВСУ, которые наносят удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям."Подобные действия являются военным преступлением и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей", — подчеркнуло Минобороны.В ведомстве заявили, что Россия, в свою очередь, сделает все необходимое для защиты 1422 школ, которые откроют двери для 326 438 учащихся на освобожденных территориях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html
https://ria.ru/20220830/yazyk-1813049143.html
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В мире, Россия, Луганская Народная Республика, ООН, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Харьковская область, Херсонская область , Запорожская область, ДНР, ЛНР
18:10 31.08.2022 (обновлено: 19:21 31.08.2022)
 
Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях

Минобороны: Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСапер Международного противоминного центра ВС России со служебной собакой у школы № 60 в Мариуполе
Сапер Международного противоминного центра ВС России со служебной собакой у школы № 60 в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сапер Международного противоминного центра ВС России со служебной собакой у школы № 60 в Мариуполе
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия для обеспечения безопасности направила ООН, гуманитарным организациям, а также киевским властям адреса школ, начинающих работу с 1 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях, сообщило Министерство обороны России.
"Опубликованы и направлены ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 школ в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях", — уточнили в ведомстве.
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"Подобные действия являются военным преступлением и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей", — подчеркнуло Минобороны.
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В ведомстве заявили, что Россия, в свою очередь, сделает все необходимое для защиты 1422 школ, которые откроют двери для 326 438 учащихся на освобожденных территориях.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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