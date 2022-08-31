https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528661.html
Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации
Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации - РИА Новости, 31.08.2022
Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации
РФ принимает все меры по защите школ в ЛНР, ДНР, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:09
2022-08-31T18:09
2022-08-31T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. РФ принимает все меры по защите школ в ЛНР, ДНР, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в среду в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 тысяч 438 учащихся."Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html
донецкая народная республика
харьковская область
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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации
Россия принимает все меры по защите школ ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях