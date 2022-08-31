https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528661.html

Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации

Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации - РИА Новости, 31.08.2022

Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации

РФ принимает все меры по защите школ в ЛНР, ДНР, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:09

2022-08-31T18:09

2022-08-31T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. РФ принимает все меры по защите школ в ЛНР, ДНР, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в среду в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 тысяч 438 учащихся."Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html

донецкая народная республика

харьковская область

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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область