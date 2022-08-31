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Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528661.html
Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации
Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации - РИА Новости, 31.08.2022
Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации
РФ принимает все меры по защите школ в ЛНР, ДНР, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:09
2022-08-31T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. РФ принимает все меры по защите школ в ЛНР, ДНР, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в среду в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 тысяч 438 учащихся."Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
запорожская область
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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
18:09 31.08.2022
 
Россия принимает все меры по защите школ на территории спецоперации

Россия принимает все меры по защите школ ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГраффити на стене средней школы №5 в Мариуполе
Граффити на стене средней школы №5 в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Граффити на стене средней школы №5 в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. РФ принимает все меры по защите школ в ЛНР, ДНР, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, сообщили в среду в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 тысяч 438 учащихся.
"Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз", - сказали в Минобороны.
Военнослужащие ВС России в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 14:49Специальная военная операция на Украине
В школах ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях будет вооруженная охрана
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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