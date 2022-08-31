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Крымским школам будут присваивать имена участников спецоперации - РИА Новости, 31.08.2022
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Крымским школам будут присваивать имена участников спецоперации
Крымским школам будут присваивать имена участников спецоперации - РИА Новости, 31.08.2022
Крымским школам будут присваивать имена участников спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу о присвоении школам имен участников специальной военной операции на Украине и открытии мемориальных досок. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:29
2022-08-31T17:58
россия
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу о присвоении школам имен участников специальной военной операции на Украине и открытии мемориальных досок."Инициативы коллективов в части присвоения школам имен участников СВО, открытия мемориальных досок получат всестороннюю поддержку. Дети должны знать имена тех, кто в трудную минуту, не колеблясь, выполнил свой воинский долг", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, важно обсуждать со школьниками цели и задачи специальной военной операции, объяснять, почему было принято решение о ее проведении.Аксенов добавил, что в сентябре в школах пройдут встречи с героями России и Советского Союза, кавалерами орденов и медалей, участниками специальной военной операции. При этом еженедельно в крымских школах будут проходить линейки с поднятием государственного флага и исполнением гимна России.
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россия, общество, республика крым, сергей аксенов (политик)
Россия, Общество, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
17:29 31.08.2022 (обновлено: 17:58 31.08.2022)
 
Крымским школам будут присваивать имена участников спецоперации

Аксенов поддержал инициативу о присвоении крымским школам имен участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу о присвоении школам имен участников специальной военной операции на Украине и открытии мемориальных досок.
"Инициативы коллективов в части присвоения школам имен участников СВО, открытия мемориальных досок получат всестороннюю поддержку. Дети должны знать имена тех, кто в трудную минуту, не колеблясь, выполнил свой воинский долг", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, важно обсуждать со школьниками цели и задачи специальной военной операции, объяснять, почему было принято решение о ее проведении.
Аксенов добавил, что в сентябре в школах пройдут встречи с героями России и Советского Союза, кавалерами орденов и медалей, участниками специальной военной операции. При этом еженедельно в крымских школах будут проходить линейки с поднятием государственного флага и исполнением гимна России.
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