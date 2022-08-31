https://ria.ru/20220831/shkoly-1813506926.html

Крымским школам будут присваивать имена участников спецоперации

Крымским школам будут присваивать имена участников спецоперации - РИА Новости, 31.08.2022

Крымским школам будут присваивать имена участников спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу о присвоении школам имен участников специальной военной операции на Украине и открытии мемориальных досок. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:29

2022-08-31T17:29

2022-08-31T17:58

россия

общество

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу о присвоении школам имен участников специальной военной операции на Украине и открытии мемориальных досок."Инициативы коллективов в части присвоения школам имен участников СВО, открытия мемориальных досок получат всестороннюю поддержку. Дети должны знать имена тех, кто в трудную минуту, не колеблясь, выполнил свой воинский долг", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, важно обсуждать со школьниками цели и задачи специальной военной операции, объяснять, почему было принято решение о ее проведении.Аксенов добавил, что в сентябре в школах пройдут встречи с героями России и Советского Союза, кавалерами орденов и медалей, участниками специальной военной операции. При этом еженедельно в крымских школах будут проходить линейки с поднятием государственного флага и исполнением гимна России.

https://ria.ru/20220831/ulitsa-1813485450.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, республика крым, сергей аксенов (политик)