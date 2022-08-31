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В Москве водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание ПДД - РИА Новости, 31.08.2022
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В Москве водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание ПДД
В Москве водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание ПДД - РИА Новости, 31.08.2022
В Москве водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание ПДД
Водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения уже в следующем году, сейчас такой вопрос прорабатывается, заявил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:02
2022-08-31T21:02
москва
управление гибдд по г. москве
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения уже в следующем году, сейчас такой вопрос прорабатывается, заявил журналистам замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский."Сейчас готовится пакет документов, регулирующих и вносящих понятие СИМ (средств индивидуальной мобильности), там разрабатываются различные пути решения. Сейчас это как раз находится в стадии проработки... такая инициатива разрабатывается, в том числе и по инициативе правительства Москвы", - сказал он.На вопрос журналистов о том, касается ли инициатива именно тестирования, Логиновский ответил утвердительно."Это проблема достаточно сложная и многогранная. Просто так сказать, что вот давайте мы будем тестировать всех... тестирование может привести к какому-то "перекосу". Сейчас над этой проблемой работают, и работают достаточно усиленно. Поэтому я думаю, что, может быть, не к концу года, но уже в следующем году мы что-то увидим", - добавил он.В каком виде тестирование может проходить, Логиновский не уточнил.
https://ria.ru/20220825/elektrosamokat-1811989994.html
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москва, управление гибдд по г. москве
Москва, Управление ГИБДД по г. Москве
21:02 31.08.2022
 
В Москве водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание ПДД

ГАИ Москвы: водителей электросамокатов могут ждать тесты на знание ПДД в 2023 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушки с самокатами на Пречистенской набережной в Москве
Девушки с самокатами на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Девушки с самокатами на Пречистенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения уже в следующем году, сейчас такой вопрос прорабатывается, заявил журналистам замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский.
"Сейчас готовится пакет документов, регулирующих и вносящих понятие СИМ (средств индивидуальной мобильности), там разрабатываются различные пути решения. Сейчас это как раз находится в стадии проработки... такая инициатива разрабатывается, в том числе и по инициативе правительства Москвы", - сказал он.
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На вопрос журналистов о том, касается ли инициатива именно тестирования, Логиновский ответил утвердительно.
"Это проблема достаточно сложная и многогранная. Просто так сказать, что вот давайте мы будем тестировать всех... тестирование может привести к какому-то "перекосу". Сейчас над этой проблемой работают, и работают достаточно усиленно. Поэтому я думаю, что, может быть, не к концу года, но уже в следующем году мы что-то увидим", - добавил он.
В каком виде тестирование может проходить, Логиновский не уточнил.
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