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Mitsui получила от России подтверждение заявки на участие в "Сахалине-2" - РИА Новости, 31.08.2022
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Mitsui получила от России подтверждение заявки на участие в "Сахалине-2"
Mitsui получила от России подтверждение заявки на участие в "Сахалине-2" - РИА Новости, 31.08.2022
Mitsui получила от России подтверждение заявки на участие в "Сахалине-2"
Японская компания Mitsui&Co получила подтверждение от российского правительства своей заявки на участие в проекте "Сахалин-2", сообщение об этом размещено на... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T04:00
2022-08-31T07:21
экономика
владимир путин
россия
япония
южно-сахалинск
сахалин-2
sakhalin energy
газпром
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ТОКИО, 31 авг — РИА Новости. Японская компания Mitsui&amp;Co получила подтверждение от российского правительства своей заявки на участие в проекте "Сахалин-2", сообщение об этом размещено на сайте компании.Также компания уточняет, что планирует дальнейшие обсуждения по сохранению доли в проекте. Подчеркивается, что изменений в планах и перспективах бизнеса, объявленных 2 мая на период до марта 2023 года, нет.Вчера правительство разрешило передать японской компании долю в 12,5 процентаВ конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий на фоне недружественных действий иностранных государств сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юридическое лицо. После этого сохранение иностранцами доли в нем осталось под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.Новый оператор проекта в лице ООО "Сахалинская Энергия" был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811984142.html
https://ria.ru/20220830/mitsui-1813268727.html
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экономика, владимир путин, россия, япония, южно-сахалинск, сахалин-2, sakhalin energy, газпром
Экономика, Владимир Путин, Россия, Япония, Южно-Сахалинск, Сахалин-2, Sakhalin Energy, Газпром
04:00 31.08.2022 (обновлено: 07:21 31.08.2022)
 
Mitsui получила от России подтверждение заявки на участие в "Сахалине-2"

Mitsui сообщила о подтверждении от правительства России своей заявки на "Сахалин-2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТОКИО, 31 авг — РИА Новости. Японская компания Mitsui&Co получила подтверждение от российского правительства своей заявки на участие в проекте "Сахалин-2", сообщение об этом размещено на сайте компании.

"Мы направили российскому правительству заявление о сохранении доли в "Сахалин-2", который находится под управлением новой компании 25 августа, 30 августа по местному времени нами было получено уведомление о том, что российское правительство признало это заявление", — говорится в публикации.

Также компания уточняет, что планирует дальнейшие обсуждения по сохранению доли в проекте. Подчеркивается, что изменений в планах и перспективах бизнеса, объявленных 2 мая на период до марта 2023 года, нет.

"Наша компания уважает принимаемые международным сообществом санкции, но вместе с тем с учетом (необходимости) стабильных поставок будем продолжать обсуждение дальнейшего направления (действий) вместе с правительством Японии, стейкхолдерами (заинтересованными сторонами. — Прим. ред.), включая партнеров по проекту, и будем действовать в соответствии с ситуацией", — говорится в сообщении Mitsui.

Вчера правительство разрешило передать японской компании долю в 12,5 процента
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В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий на фоне недружественных действий иностранных государств сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юридическое лицо. После этого сохранение иностранцами доли в нем осталось под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.
Новый оператор проекта в лице ООО "Сахалинская Энергия" был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 20:19
Правительство разрешило передать японской Mitsui долю в "Сахалине-2"
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЯпонияЮжно-СахалинскСахалин-2Sakhalin EnergyГазпром
 
 
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