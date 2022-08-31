https://ria.ru/20220831/sakhalin-2-1813307305.html

Mitsui получила от России подтверждение заявки на участие в "Сахалине-2"

Mitsui получила от России подтверждение заявки на участие в "Сахалине-2" - РИА Новости, 31.08.2022

Mitsui получила от России подтверждение заявки на участие в "Сахалине-2"

Японская компания Mitsui&Co получила подтверждение от российского правительства своей заявки на участие в проекте "Сахалин-2", сообщение об этом размещено на... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T04:00

2022-08-31T04:00

2022-08-31T07:21

экономика

владимир путин

россия

япония

южно-сахалинск

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

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ТОКИО, 31 авг — РИА Новости. Японская компания Mitsui&Co получила подтверждение от российского правительства своей заявки на участие в проекте "Сахалин-2", сообщение об этом размещено на сайте компании.Также компания уточняет, что планирует дальнейшие обсуждения по сохранению доли в проекте. Подчеркивается, что изменений в планах и перспективах бизнеса, объявленных 2 мая на период до марта 2023 года, нет.Вчера правительство разрешило передать японской компании долю в 12,5 процентаВ конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий на фоне недружественных действий иностранных государств сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юридическое лицо. После этого сохранение иностранцами доли в нем осталось под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.Новый оператор проекта в лице ООО "Сахалинская Энергия" был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811984142.html

https://ria.ru/20220830/mitsui-1813268727.html

россия

япония

южно-сахалинск

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экономика, владимир путин, россия, япония, южно-сахалинск, сахалин-2, sakhalin energy, газпром