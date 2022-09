https://ria.ru/20220831/sakhalin-1813464197.html

Правительство разрешило передать Mitsubishi долю в операторе "Сахалина-2"

Правительство разрешило передать Mitsubishi долю в операторе "Сахалина-2"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в десять процентов в новом операторе проекта "Сахалин-2". Распоряжение опубликовано на портале правовой информации."В соответствии с <...> уведомлением компании "Мицубиси Корпорейшн" о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" разрешить передачу десяти процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд", — говорится в документе.DGS Japan Co., Ltd. — 100-процентная "дочка" Mitsubishi. При этом японская компания получает долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy."Сахалинской Энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd., уточняется в распоряжении.В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий на фоне недружественных действий иностранных государств сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юридическое лицо. После этого сохранение иностранцами доли в нем осталось под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.Новый оператор проекта в лице ООО "Сахалинская Энергия" был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

