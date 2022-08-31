https://ria.ru/20220831/sakhalin-1813464197.html
Правительство разрешило передать Mitsubishi долю в операторе "Сахалина-2"
Правительство разрешило передать Mitsubishi долю в операторе "Сахалина-2" - РИА Новости, 31.08.2022
Правительство разрешило передать Mitsubishi долю в операторе "Сахалина-2"
Правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в десять процентов в новом операторе проекта "Сахалин-2". Распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:03
2022-08-31T16:03
2022-08-31T17:17
экономика
sakhalin energy
россия
япония
mitsubishi
сахалин-2
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в десять процентов в новом операторе проекта "Сахалин-2". Распоряжение опубликовано на портале правовой информации."В соответствии с <...> уведомлением компании "Мицубиси Корпорейшн" о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" разрешить передачу десяти процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд", — говорится в документе.DGS Japan Co., Ltd. — 100-процентная "дочка" Mitsubishi. При этом японская компания получает долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy."Сахалинской Энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd., уточняется в распоряжении.В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий на фоне недружественных действий иностранных государств сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юридическое лицо. После этого сохранение иностранцами доли в нем осталось под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.Новый оператор проекта в лице ООО "Сахалинская Энергия" был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20220831/sakhalin-2-1813307305.html
https://ria.ru/20220823/rubli-1811709545.html
https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807922515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, sakhalin energy, россия, япония, mitsubishi, сахалин-2, владимир путин, газпром
Экономика, Sakhalin Energy, Россия, Япония, Mitsubishi, Сахалин-2, Владимир Путин, Газпром
16:03 31.08.2022 (обновлено: 17:17 31.08.2022)
Правительство разрешило передать Mitsubishi долю в операторе "Сахалина-2"
Правительство разрешило передать Mitsubishi долю в десять процентов в "Сахалине-2"
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в десять процентов в новом операторе проекта "Сахалин-2". Распоряжение опубликовано
на портале правовой информации.
"В соответствии с <...> уведомлением компании "Мицубиси Корпорейшн" о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" разрешить передачу десяти процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд", — говорится в документе.
DGS Japan Co., Ltd. — 100-процентная "дочка" Mitsubishi. При этом японская компания получает долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.
"Сахалинской Энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd., уточняется в распоряжении.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий на фоне недружественных действий иностранных государств сменить оператора проекта "Сахалин-2
" на новое, российское, юридическое лицо. После этого сохранение иностранцами доли в нем осталось под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell
— 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.
Новый оператор проекта в лице ООО "Сахалинская Энергия" был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.