https://ria.ru/20220831/rossiya-1813477518.html
В Бердянске откроют новый пункт выдачи российских паспортов
В Бердянске откроют новый пункт выдачи российских паспортов - РИА Новости, 31.08.2022
В Бердянске откроют новый пункт выдачи российских паспортов
Третий, более крупный пункт выдачи российских паспортов планируется открыть в Бердянске из-за наплыва желающих, заявил в среду журналистам мэр освобожденного... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:33
2022-08-31T16:33
2022-08-31T16:33
специальная военная операция на украине
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бердянск
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Третий, более крупный пункт выдачи российских паспортов планируется открыть в Бердянске из-за наплыва желающих, заявил в среду журналистам мэр освобожденного города Александр Сауленко."Этим вопросом мы постоянно занимаемся. Был один пункт выдачи российских паспортов - были очереди. Мы организовали второй пункт. Очереди в двух пунктах такие же, как были в одном пункте. Теперь мы занимаемся с помощью ФМС, потому что нужны сотрудники оттуда, из России, для выдачи паспортов. Решаем вопрос об открытии более крупного третьего пункта для того, чтобы уменьшить очередь и время ожидания", - заявил Сауленко.
https://ria.ru/20220820/grazhdanstvo-1810970338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Бердянске откроют новый пункт выдачи российских паспортов
В Бердянске откроют новый пункт выдачи российских паспортов из-за образовавшихся очередей