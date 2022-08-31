https://ria.ru/20220831/rossiya-1813477518.html

В Бердянске откроют новый пункт выдачи российских паспортов

В Бердянске откроют новый пункт выдачи российских паспортов - РИА Новости, 31.08.2022

В Бердянске откроют новый пункт выдачи российских паспортов

Третий, более крупный пункт выдачи российских паспортов планируется открыть в Бердянске из-за наплыва желающих, заявил в среду журналистам мэр освобожденного... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:33

2022-08-31T16:33

2022-08-31T16:33

специальная военная операция на украине

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Третий, более крупный пункт выдачи российских паспортов планируется открыть в Бердянске из-за наплыва желающих, заявил в среду журналистам мэр освобожденного города Александр Сауленко."Этим вопросом мы постоянно занимаемся. Был один пункт выдачи российских паспортов - были очереди. Мы организовали второй пункт. Очереди в двух пунктах такие же, как были в одном пункте. Теперь мы занимаемся с помощью ФМС, потому что нужны сотрудники оттуда, из России, для выдачи паспортов. Решаем вопрос об открытии более крупного третьего пункта для того, чтобы уменьшить очередь и время ожидания", - заявил Сауленко.

https://ria.ru/20220820/grazhdanstvo-1810970338.html

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украина

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бердянск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, запорожская область, бердянск, ситуация в днр и лнр