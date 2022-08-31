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Определен самый популярный транспорт у российских туристов этим летом - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220831/puteshestviya-1813112608.html
Определен самый популярный транспорт у российских туристов этим летом
Определен самый популярный транспорт у российских туристов этим летом - РИА Новости, 31.08.2022
Определен самый популярный транспорт у российских туристов этим летом
Этим летом в путешествия по стране россияне отправлялись чаще на личном транспорте, чем на поезде или самолете, поделились с РИА Новости данными совместного с... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:17
2022-08-31T02:17
туризм
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самолеты
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Этим летом в путешествия по стране россияне отправлялись чаще на личном транспорте, чем на поезде или самолете, поделились с РИА Новости данными совместного с командой VK исследования эксперты "Росгосстраха" и сервиса "Ситидрайв".При этом 15 процентов респондентов утверждают, что ездят в отпуск на машине каждый год, еще 26 процентов делают это периодически. И еще 18 процентов очень хотели бы начать путешествовать на автомобиле. Как выяснили эксперты, уезжать далеко от дома россияне не очень любят: чуть более четверти туристов (27 процентов) не покидают своей области, каждый пятый готов добираться до соседнего региона. Потратить на дорогу больше суток готовы только 19 процентов опрошенных, шесть-девять часов — 18 процентов. Правда, есть экстремалы, которые любят не только колесить в автомобиле весь отпуск, таких оказалось 17 процентов.Согласно исследованию, перед тем как отправиться в путешествие, россияне проходят техобслуживание и при необходимости делают мелкий ремонт машины (42 процента).
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туризм, новости - туризм, авто, туристы, автомобили, поезда, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Авто, туристы, Автомобили, поезда, Самолеты
02:17 31.08.2022
 
Определен самый популярный транспорт у российских туристов этим летом

Россияне летом отправлялись в путешествия по стране чаще на автомобиле, чем на поезде

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАвтомобиль и палатка в базовом лагере "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии
Автомобиль и палатка в базовом лагере Джилы - Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Этим летом в путешествия по стране россияне отправлялись чаще на личном транспорте, чем на поезде или самолете, поделились с РИА Новости данными совместного с командой VK исследования эксперты "Росгосстраха" и сервиса "Ситидрайв".

"Автомобиль стал самым популярным видом транспорта у россиян, отправляющихся в отпуск в этом году: так до мест отдыха добирались 23 процента соотечественников", – подсчитали эксперты. На втором месте по популярности оказался поезд (17 процентов), на третьем — самолет (13 процентов).

При этом 15 процентов респондентов утверждают, что ездят в отпуск на машине каждый год, еще 26 процентов делают это периодически. И еще 18 процентов очень хотели бы начать путешествовать на автомобиле.
Как выяснили эксперты, уезжать далеко от дома россияне не очень любят: чуть более четверти туристов (27 процентов) не покидают своей области, каждый пятый готов добираться до соседнего региона.
Потратить на дорогу больше суток готовы только 19 процентов опрошенных, шесть-девять часов — 18 процентов. Правда, есть экстремалы, которые любят не только колесить в автомобиле весь отпуск, таких оказалось 17 процентов.
Согласно исследованию, перед тем как отправиться в путешествие, россияне проходят техобслуживание и при необходимости делают мелкий ремонт машины (42 процента).
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