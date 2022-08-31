https://ria.ru/20220831/puteshestviya-1813112608.html

Определен самый популярный транспорт у российских туристов этим летом

Определен самый популярный транспорт у российских туристов этим летом - РИА Новости, 31.08.2022

Определен самый популярный транспорт у российских туристов этим летом

Этим летом в путешествия по стране россияне отправлялись чаще на личном транспорте, чем на поезде или самолете, поделились с РИА Новости данными совместного с... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T02:17

2022-08-31T02:17

2022-08-31T02:17

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Этим летом в путешествия по стране россияне отправлялись чаще на личном транспорте, чем на поезде или самолете, поделились с РИА Новости данными совместного с командой VK исследования эксперты "Росгосстраха" и сервиса "Ситидрайв".При этом 15 процентов респондентов утверждают, что ездят в отпуск на машине каждый год, еще 26 процентов делают это периодически. И еще 18 процентов очень хотели бы начать путешествовать на автомобиле. Как выяснили эксперты, уезжать далеко от дома россияне не очень любят: чуть более четверти туристов (27 процентов) не покидают своей области, каждый пятый готов добираться до соседнего региона. Потратить на дорогу больше суток готовы только 19 процентов опрошенных, шесть-девять часов — 18 процентов. Правда, есть экстремалы, которые любят не только колесить в автомобиле весь отпуск, таких оказалось 17 процентов.Согласно исследованию, перед тем как отправиться в путешествие, россияне проходят техобслуживание и при необходимости делают мелкий ремонт машины (42 процента).

https://ria.ru/20220824/avtoturizm-1811527625.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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