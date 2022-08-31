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Пентагон и Boeing заключили контракт на обслуживание системы ПРО - РИА Новости, 31.08.2022
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Пентагон и Boeing заключили контракт на обслуживание системы ПРО
Пентагон и Boeing заключили контракт на обслуживание системы ПРО - РИА Новости, 31.08.2022
Пентагон и Boeing заключили контракт на обслуживание системы ПРО
Министерство обороны США и корпорация Boeing заключили контракт на сумму 5 миллиардов долларов на обслуживание стратегической противоракетной обороны страны... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:14
2022-08-31T18:14
в мире
алабама
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны США и корпорация Boeing заключили контракт на сумму 5 миллиардов долларов на обслуживание стратегической противоракетной обороны страны (GMD), говорится в распространенном в среду заявлении компании.Согласно заявлению, в соответствии с контрактом, подрядчик "несет ответственность за общую разработку элементов наземной обороны на средней дистанции, интеграцию элементов и компонентов, а также планирование и проведение всех необходимых испытаний для проверки общего соответствия требованиям".Работы в рамках выполнения данного заказа будут проводиться в штате Алабама. Заявленные сроки выполнения - с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2027 года.Система GMD - наземная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет в космическом пространстве. Комплекс обнаруживает стартующие баллистические ракеты и наводит противоракеты для поражения боеголовок за пределами атмосферы.
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в мире, алабама, министерство обороны сша, сша
В мире, Алабама, Министерство обороны США, США
18:14 31.08.2022
 
Пентагон и Boeing заключили контракт на обслуживание системы ПРО

МО США и Boeing заключили контракт на пять миллиардов долларов на обслуживание системы ПРО

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны США и корпорация Boeing заключили контракт на сумму 5 миллиардов долларов на обслуживание стратегической противоракетной обороны страны (GMD), говорится в распространенном в среду заявлении компании.
Согласно заявлению, в соответствии с контрактом, подрядчик "несет ответственность за общую разработку элементов наземной обороны на средней дистанции, интеграцию элементов и компонентов, а также планирование и проведение всех необходимых испытаний для проверки общего соответствия требованиям".
Работы в рамках выполнения данного заказа будут проводиться в штате Алабама. Заявленные сроки выполнения - с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2027 года.
Система GMD - наземная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет в космическом пространстве. Комплекс обнаруживает стартующие баллистические ракеты и наводит противоракеты для поражения боеголовок за пределами атмосферы.
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