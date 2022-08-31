https://ria.ru/20220831/pro-1813531269.html

Пентагон и Boeing заключили контракт на обслуживание системы ПРО

Пентагон и Boeing заключили контракт на обслуживание системы ПРО - РИА Новости, 31.08.2022

Пентагон и Boeing заключили контракт на обслуживание системы ПРО

Министерство обороны США и корпорация Boeing заключили контракт на сумму 5 миллиардов долларов на обслуживание стратегической противоракетной обороны страны... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:14

2022-08-31T18:14

2022-08-31T18:14

в мире

алабама

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны США и корпорация Boeing заключили контракт на сумму 5 миллиардов долларов на обслуживание стратегической противоракетной обороны страны (GMD), говорится в распространенном в среду заявлении компании.Согласно заявлению, в соответствии с контрактом, подрядчик "несет ответственность за общую разработку элементов наземной обороны на средней дистанции, интеграцию элементов и компонентов, а также планирование и проведение всех необходимых испытаний для проверки общего соответствия требованиям".Работы в рамках выполнения данного заказа будут проводиться в штате Алабама. Заявленные сроки выполнения - с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2027 года.Система GMD - наземная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет в космическом пространстве. Комплекс обнаруживает стартующие баллистические ракеты и наводит противоракеты для поражения боеголовок за пределами атмосферы.

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813325050.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, алабама, министерство обороны сша, сша