https://ria.ru/20220831/pozhary-1813486038.html

Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону

Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону - РИА Новости, 31.08.2022

Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону

Ситуация с пожарами в регионах России меняется в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:54

2022-08-31T16:54

2022-08-31T17:03

происшествия

природные пожары в россии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в регионах России меняется в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."Хотел бы поговорить о вопросах текущего характера, ну и начать хочу с вопросов борьбы с пожарами в регионах страны. Знаю, что (вице-премьер – руководитель аппарата правительства - ред.) Дмитрий Юрьевич Григоренко выезжал на место с коллегами, посмотрел. Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе. Но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, природные пожары в россии, владимир путин, россия