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Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону - РИА Новости, 31.08.2022
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Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону
Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону - РИА Новости, 31.08.2022
Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону
Ситуация с пожарами в регионах России меняется в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:54
2022-08-31T17:03
происшествия
природные пожары в россии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в регионах России меняется в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."Хотел бы поговорить о вопросах текущего характера, ну и начать хочу с вопросов борьбы с пожарами в регионах страны. Знаю, что (вице-премьер – руководитель аппарата правительства - ред.) Дмитрий Юрьевич Григоренко выезжал на место с коллегами, посмотрел. Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе. Но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания", - сказал Путин.
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происшествия, природные пожары в россии, владимир путин, россия
Происшествия, Природные пожары в России, Владимир Путин, Россия
16:54 31.08.2022 (обновлено: 17:03 31.08.2022)
 
Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону

Путин: ситуация с пожарами в России меняется в позитивную сторону, но есть вопросы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области
Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в регионах России меняется в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду.
"Хотел бы поговорить о вопросах текущего характера, ну и начать хочу с вопросов борьбы с пожарами в регионах страны. Знаю, что (вице-премьер – руководитель аппарата правительства - ред.) Дмитрий Юрьевич Григоренко выезжал на место с коллегами, посмотрел. Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе. Но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания", - сказал Путин.
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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ПроисшествияПриродные пожары в РоссииВладимир ПутинРоссия
 
 
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