https://ria.ru/20220831/pozhary-1813486038.html
Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону
Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону - РИА Новости, 31.08.2022
Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону
Ситуация с пожарами в регионах России меняется в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:54
2022-08-31T16:54
2022-08-31T17:03
происшествия
природные пожары в россии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в регионах России меняется в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."Хотел бы поговорить о вопросах текущего характера, ну и начать хочу с вопросов борьбы с пожарами в регионах страны. Знаю, что (вице-премьер – руководитель аппарата правительства - ред.) Дмитрий Юрьевич Григоренко выезжал на место с коллегами, посмотрел. Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе. Но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, владимир путин, россия
Происшествия, Природные пожары в России, Владимир Путин, Россия
16:54 31.08.2022 (обновлено: 17:03 31.08.2022)
Путин заявил, что ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону
Путин: ситуация с пожарами в России меняется в позитивную сторону, но есть вопросы