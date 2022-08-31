https://ria.ru/20220831/pozhary-1813379558.html

Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась

Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась - РИА Новости, 31.08.2022

Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась

Эффективность тушения пожаров в России повышается, принимаются необходимые меры, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:06

2022-08-31T12:06

2022-08-31T12:06

общество

владимир путин

дмитрий песков

природные пожары в россии

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Эффективность тушения пожаров в России повышается, принимаются необходимые меры, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Посмотрите, сейчас вот мы недавно горели сильно, пожары у нас природные, которых, кстати, в этом году было значительно меньше. Там эмоционально да, кто-то мог нюхать дым в центре Москвы, но пожаров было значительно меньше. Всё-таки эффективность борьбы с этими пожарами, с этим явлением природным повышается, принимаются меры необходимые", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".Пресс-секретарь президента также поделился воспоминаниями о случае в то время, "когда Путин был премьер-министром". "Тогда тоже был год, когда были пожары, и он (Владимир Путин) приехал в село. Это было большое достаточно село, которое выгорело дотла и он общался с жителями этого села, которые, естественно, были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего, они лишились и документов, и жилья, школ для детей, одежды, еды, всего. И Путин один их убедил, что через буквально 2 месяца всё будет стоять, и он это сделал", - отметил Песков.Но для того, чтобы иметь эту силу убеждения, подчеркнул Песков, "надо не только разбираться, что реализуемо, что нет, нужно еще все-таки иметь бэкграунд с точки зрения доверия"."А вот у Путина этот бэкграунд - он заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он это говорит, он это делает", - добавил он.

https://ria.ru/20220830/samarskiy-1813072524.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, дмитрий песков, природные пожары в россии, россия