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Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась
Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась - РИА Новости, 31.08.2022
Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась
Эффективность тушения пожаров в России повышается, принимаются необходимые меры, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:06
2022-08-31T12:06
общество
владимир путин
дмитрий песков
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Эффективность тушения пожаров в России повышается, принимаются необходимые меры, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Посмотрите, сейчас вот мы недавно горели сильно, пожары у нас природные, которых, кстати, в этом году было значительно меньше. Там эмоционально да, кто-то мог нюхать дым в центре Москвы, но пожаров было значительно меньше. Всё-таки эффективность борьбы с этими пожарами, с этим явлением природным повышается, принимаются меры необходимые", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".Пресс-секретарь президента также поделился воспоминаниями о случае в то время, "когда Путин был премьер-министром". "Тогда тоже был год, когда были пожары, и он (Владимир Путин) приехал в село. Это было большое достаточно село, которое выгорело дотла и он общался с жителями этого села, которые, естественно, были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего, они лишились и документов, и жилья, школ для детей, одежды, еды, всего. И Путин один их убедил, что через буквально 2 месяца всё будет стоять, и он это сделал", - отметил Песков.Но для того, чтобы иметь эту силу убеждения, подчеркнул Песков, "надо не только разбираться, что реализуемо, что нет, нужно еще все-таки иметь бэкграунд с точки зрения доверия"."А вот у Путина этот бэкграунд - он заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он это говорит, он это делает", - добавил он.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, природные пожары в россии, россия
Общество, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Природные пожары в России, Россия
12:06 31.08.2022
 
Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась

Песков: принимаются необходимые меры для повышения эффективности тушения пожаров

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне Знание - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Эффективность тушения пожаров в России повышается, принимаются необходимые меры, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Посмотрите, сейчас вот мы недавно горели сильно, пожары у нас природные, которых, кстати, в этом году было значительно меньше. Там эмоционально да, кто-то мог нюхать дым в центре Москвы, но пожаров было значительно меньше. Всё-таки эффективность борьбы с этими пожарами, с этим явлением природным повышается, принимаются меры необходимые", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".
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Пресс-секретарь президента также поделился воспоминаниями о случае в то время, "когда Путин был премьер-министром". "Тогда тоже был год, когда были пожары, и он (Владимир Путин) приехал в село. Это было большое достаточно село, которое выгорело дотла и он общался с жителями этого села, которые, естественно, были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего, они лишились и документов, и жилья, школ для детей, одежды, еды, всего. И Путин один их убедил, что через буквально 2 месяца всё будет стоять, и он это сделал", - отметил Песков.
Но для того, чтобы иметь эту силу убеждения, подчеркнул Песков, "надо не только разбираться, что реализуемо, что нет, нужно еще все-таки иметь бэкграунд с точки зрения доверия".
"А вот у Путина этот бэкграунд - он заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он это говорит, он это делает", - добавил он.
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