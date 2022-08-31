Песков заявил, что эффективность тушения пожаров в России повысилась
Песков: принимаются необходимые меры для повышения эффективности тушения пожаров
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Эффективность тушения пожаров в России повышается, принимаются необходимые меры, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Посмотрите, сейчас вот мы недавно горели сильно, пожары у нас природные, которых, кстати, в этом году было значительно меньше. Там эмоционально да, кто-то мог нюхать дым в центре Москвы, но пожаров было значительно меньше. Всё-таки эффективность борьбы с этими пожарами, с этим явлением природным повышается, принимаются меры необходимые", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".
Пресс-секретарь президента также поделился воспоминаниями о случае в то время, "когда Путин был премьер-министром". "Тогда тоже был год, когда были пожары, и он (Владимир Путин) приехал в село. Это было большое достаточно село, которое выгорело дотла и он общался с жителями этого села, которые, естественно, были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего, они лишились и документов, и жилья, школ для детей, одежды, еды, всего. И Путин один их убедил, что через буквально 2 месяца всё будет стоять, и он это сделал", - отметил Песков.
Но для того, чтобы иметь эту силу убеждения, подчеркнул Песков, "надо не только разбираться, что реализуемо, что нет, нужно еще все-таки иметь бэкграунд с точки зрения доверия".
"А вот у Путина этот бэкграунд - он заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он это говорит, он это делает", - добавил он.
29 августа, 02:53В России за сутки потушили 70 природных пожаров