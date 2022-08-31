https://ria.ru/20220831/pozhar-1813581882.html

В экопарке в Оренбурге локализовали пожар

В экопарке в Оренбурге локализовали пожар - РИА Новости, 31.08.2022

В экопарке в Оренбурге локализовали пожар

Пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге локализован на площади 100 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:03

2022-08-31T22:03

2022-08-31T22:08

происшествия

денис паслер

оренбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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УФА, 31 авг – РИА Новости. Пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге локализован на площади 100 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.Ранее в ведомстве сообщали, что горит трава около оренбургского экопарка "Качкарский Мар" на площади 500 "квадратов". На тушение были привлечены 149 человек и 50 единиц техники. Огонь угрожал жилым домам, но пожарные предотвратили распространение возгорания."Пожар локализован на площади не менее 100 гектаров", - сообщили журналистам в ГУ МЧС по области.Губернатор Оренбуржья Денис Паслер в своем Telegram-канале тоже сообщил о локализации пожара. По его данным, общая площадь возгорания составила около 100 гектаров, а активное горение шло на 15 гектарах."Пожар был сложный, учитывая погодные условия - высокую температуру воздуха и порывистый ветер. Прямая угроза огня от Ростошей (поселок в Оренбурге – ред.) была отведена в том числе благодаря жителям посёлка. Оренбуржцы помогали пожарным, обеспечили их водой и накормили, так как работы ведутся уже несколько часов. Также окопали территорию вблизи домов, чтобы снизить риск возгорания", - рассказал Паслер.По его данным, в настоящее время пожарная техника приступила к проливу всей площади пожара, чтобы не допустить повторное возгорание.

https://ria.ru/20220831/pozhar-1813506529.html

https://ria.ru/20220831/pozhary-1813491371.html

оренбург

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происшествия, денис паслер, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии