https://ria.ru/20220831/pozhar-1813581882.html
В экопарке в Оренбурге локализовали пожар
В экопарке в Оренбурге локализовали пожар - РИА Новости, 31.08.2022
В экопарке в Оренбурге локализовали пожар
Пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге локализован на площади 100 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:03
2022-08-31T22:03
2022-08-31T22:08
происшествия
денис паслер
оренбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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УФА, 31 авг – РИА Новости. Пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге локализован на площади 100 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.Ранее в ведомстве сообщали, что горит трава около оренбургского экопарка "Качкарский Мар" на площади 500 "квадратов". На тушение были привлечены 149 человек и 50 единиц техники. Огонь угрожал жилым домам, но пожарные предотвратили распространение возгорания."Пожар локализован на площади не менее 100 гектаров", - сообщили журналистам в ГУ МЧС по области.Губернатор Оренбуржья Денис Паслер в своем Telegram-канале тоже сообщил о локализации пожара. По его данным, общая площадь возгорания составила около 100 гектаров, а активное горение шло на 15 гектарах."Пожар был сложный, учитывая погодные условия - высокую температуру воздуха и порывистый ветер. Прямая угроза огня от Ростошей (поселок в Оренбурге – ред.) была отведена в том числе благодаря жителям посёлка. Оренбуржцы помогали пожарным, обеспечили их водой и накормили, так как работы ведутся уже несколько часов. Также окопали территорию вблизи домов, чтобы снизить риск возгорания", - рассказал Паслер.По его данным, в настоящее время пожарная техника приступила к проливу всей площади пожара, чтобы не допустить повторное возгорание.
https://ria.ru/20220831/pozhar-1813506529.html
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происшествия, денис паслер, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Денис Паслер, Оренбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
22:03 31.08.2022 (обновлено: 22:08 31.08.2022)
В экопарке в Оренбурге локализовали пожар
МЧС: в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге локализовали пожар на площади сто гектаров