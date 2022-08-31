https://ria.ru/20220831/pozhar-1813571453.html

В Ухте отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

В Ухте отменили режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 31.08.2022

В Ухте отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

В Ухте отменен режим чрезвычайной ситуации, который действовал из-за бушующих лесных пожаров, в связи со стабилизацией обстановки, сообщает минприроды Коми. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:50

2022-08-31T20:50

2022-08-31T20:50

происшествия

ухта

республика коми

усть-цилемский район

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003943_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_28cb78916da46940ff688081d8efbbab.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. В Ухте отменен режим чрезвычайной ситуации, который действовал из-за бушующих лесных пожаров, в связи со стабилизацией обстановки, сообщает минприроды Коми."В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, их локализацией, отсутствием угрозы режим "Чрезвычайная ситуация" на территории МОГО "Ухта" отменён", - говорится в сообщении ведомства.Также добавляется, что в регионе также отменено ограничение пребывания граждан в лесах. Соответствующий приказ подписан министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатериной Киселевич 30 августа 2022 года.Ранее минприроды Коми сообщало, что с начала пожароопасного сезона в республике произошло 433 лесных пожара площадью более 36 тысяч гектаров. По информации республиканского правительства, с 26 августа лесные пожары тушили около 600 человек, включая специалистов из других регионов. При этом наиболее сложная обстановка складывалась в Удорском, Княжпогостском и Усть-Цилемском районах, а также в Ухте. Сообщалось, что угрозы населенным пунктам нет, хотя жители и могли ощущать дискомфорт из-за дымки.

https://ria.ru/20220831/pozhar-1813506529.html

ухта

республика коми

усть-цилемский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-31T20:50 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ухта, республика коми, усть-цилемский район, природные пожары в россии