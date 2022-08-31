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В Ухте отменили режим ЧС из-за лесных пожаров
В Ухте отменили режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 31.08.2022
В Ухте отменили режим ЧС из-за лесных пожаров
В Ухте отменен режим чрезвычайной ситуации, который действовал из-за бушующих лесных пожаров, в связи со стабилизацией обстановки, сообщает минприроды Коми. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:50
2022-08-31T20:50
2022-08-31T20:50
происшествия
ухта
республика коми
усть-цилемский район
природные пожары в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. В Ухте отменен режим чрезвычайной ситуации, который действовал из-за бушующих лесных пожаров, в связи со стабилизацией обстановки, сообщает минприроды Коми."В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, их локализацией, отсутствием угрозы режим "Чрезвычайная ситуация" на территории МОГО "Ухта" отменён", - говорится в сообщении ведомства.Также добавляется, что в регионе также отменено ограничение пребывания граждан в лесах. Соответствующий приказ подписан министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатериной Киселевич 30 августа 2022 года.Ранее минприроды Коми сообщало, что с начала пожароопасного сезона в республике произошло 433 лесных пожара площадью более 36 тысяч гектаров. По информации республиканского правительства, с 26 августа лесные пожары тушили около 600 человек, включая специалистов из других регионов. При этом наиболее сложная обстановка складывалась в Удорском, Княжпогостском и Усть-Цилемском районах, а также в Ухте. Сообщалось, что угрозы населенным пунктам нет, хотя жители и могли ощущать дискомфорт из-за дымки.
https://ria.ru/20220831/pozhar-1813506529.html
ухта
республика коми
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РИА Новости
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-31T20:50
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РИА Новости
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происшествия, ухта, республика коми, усть-цилемский район, природные пожары в россии
Происшествия, Ухта, Республика Коми, Усть-Цилемский район, Природные пожары в России
В Ухте отменили режим ЧС из-за лесных пожаров
Минприроды Коми: в Ухте отменили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров