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Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, заявил Григоренко
Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, заявил Григоренко - РИА Новости, 31.08.2022
Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, заявил Григоренко
Пожар в Ивановской области будет полностью локализован в течение суток, заявил в среду вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:29
2022-08-31T17:29
2022-08-31T17:29
происшествия
станислав воскресенский
ивановская область
природные пожары в россии
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талица
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Пожар в Ивановской области будет полностью локализован в течение суток, заявил в среду вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.В Ивановской области с 25 августа бушуют лесные пожары. Обстановка осложняется сильным ветром и сухой погодой. С 27 на 28 августа удалось не допустить перехода огня на населенный пункт Талицы. Во вторник губернатор Станислав Воскресенский рассказал, что за сутки кромка лесного пожара уменьшена вдвое, потушено три крупных очага."Мы моментально отреагировали, оперативно скоординировали деятельность всех служб… Планируем, что полная локализация пожара в Ивановской области прогнозируется в течение ближайших суток", - сказал Григоренко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Вице-премьер уточнил, что часть людей и техники перебросили из Рязанской и Нижегородской областей, так как там ситуация с пожарами улучшилась. Активное горение в Ивановской области, по словам Григоренко, ликвидировано.
ивановская область
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
2022-08-31T17:29
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РИА Новости
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происшествия, станислав воскресенский, ивановская область, природные пожары в россии, россия, талица, владимир путин
Происшествия, Станислав Воскресенский, Ивановская область, Природные пожары в России, Россия, Талица, Владимир Путин
Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, заявил Григоренко
Григоренко заявил, что пожар в Ивановской области полностью локализуют в течение суток