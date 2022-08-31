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Григоренко заявил о ликвидации пожара в Марий Эл
Григоренко заявил о ликвидации пожара в Марий Эл - РИА Новости, 31.08.2022
Григоренко заявил о ликвидации пожара в Марий Эл
Природный пожар в республике Марий Эл ликвидирован, его часть, действующая в Нижегородской области, локализована, ни один населенный пункт в зону риска не... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:01
2022-08-31T17:01
2022-08-31T17:06
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
нижегородская область
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Природный пожар в республике Марий Эл ликвидирован, его часть, действующая в Нижегородской области, локализована, ни один населенный пункт в зону риска не попал, сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко."Что касается Нижегородской области и Марий Эл, мы на это смотрим как на один пожар, потому что он межрегиональный … На сегодняшний день пожар локализован. В республике Марий Эл вообще полностью ликвидирован, в Нижегородской основной упор делается на ликвидацию последствий пожара", - сказал Григоренко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что пожар был по периметру окружен защитной полосой. По словам вице-премьера, ни один населенный пункт не попал в зону риска.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, нижегородская область, природные пожары в россии, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Нижегородская область, Природные пожары в России, Россия
17:01 31.08.2022 (обновлено: 17:06 31.08.2022)
Григоренко заявил о ликвидации пожара в Марий Эл
Григоренко: в Марий Эл ликвидировали, а в Нижегородской области локализовали пожары