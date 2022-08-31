https://ria.ru/20220831/pozhar-1813489079.html

Григоренко заявил о ликвидации пожара в Марий Эл

Григоренко заявил о ликвидации пожара в Марий Эл - РИА Новости, 31.08.2022

Григоренко заявил о ликвидации пожара в Марий Эл

Природный пожар в республике Марий Эл ликвидирован, его часть, действующая в Нижегородской области, локализована, ни один населенный пункт в зону риска не... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:01

2022-08-31T17:01

2022-08-31T17:06

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

нижегородская область

природные пожары в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:73:3101:1817_1920x0_80_0_0_402006f6bd10952261d5ad0796238a63.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Природный пожар в республике Марий Эл ликвидирован, его часть, действующая в Нижегородской области, локализована, ни один населенный пункт в зону риска не попал, сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко."Что касается Нижегородской области и Марий Эл, мы на это смотрим как на один пожар, потому что он межрегиональный … На сегодняшний день пожар локализован. В республике Марий Эл вообще полностью ликвидирован, в Нижегородской основной упор делается на ликвидацию последствий пожара", - сказал Григоренко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что пожар был по периметру окружен защитной полосой. По словам вице-премьера, ни один населенный пункт не попал в зону риска.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, нижегородская область, природные пожары в россии, россия