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В Иркутской области отменили особый противопожарный режим
В Иркутской области отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 31.08.2022
В Иркутской области отменили особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим снят в Иркутской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:53
2022-08-31T14:53
2022-08-31T14:53
происшествия
иркутская область
природные пожары в россии
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ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Особый противопожарный режим снят в Иркутской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону.В Приангарье из-за угрозы лесных пожаров с апреля действовал особый противопожарный режим."С сегодняшнего дня на территории Иркутской области завершился особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.Отмечается, что до 31 августа особый противопожарный режим сохранялся в 11 северных районах региона и 2 городах. На остальных территориях он был отменен в июле.
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
2022-08-31T14:53
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, иркутская область, природные пожары в россии
Происшествия, Иркутская область, Природные пожары в России
В Иркутской области отменили особый противопожарный режим
В МЧС сообщили об отмене особого противопожарного режима в Иркутской области