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В Иркутской области отменили особый противопожарный режим

В Иркутской области отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 31.08.2022

В Иркутской области отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим снят в Иркутской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:53

2022-08-31T14:53

2022-08-31T14:53

происшествия

иркутская область

природные пожары в россии

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ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Особый противопожарный режим снят в Иркутской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону.В Приангарье из-за угрозы лесных пожаров с апреля действовал особый противопожарный режим."С сегодняшнего дня на территории Иркутской области завершился особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.Отмечается, что до 31 августа особый противопожарный режим сохранялся в 11 северных районах региона и 2 городах. На остальных территориях он был отменен в июле.

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-08-31T14:53 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, иркутская область, природные пожары в россии