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В Иркутской области отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 31.08.2022
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В Иркутской области отменили особый противопожарный режим
В Иркутской области отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 31.08.2022
В Иркутской области отменили особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим снят в Иркутской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:53
2022-08-31T14:53
происшествия
иркутская область
природные пожары в россии
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ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Особый противопожарный режим снят в Иркутской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону.В Приангарье из-за угрозы лесных пожаров с апреля действовал особый противопожарный режим."С сегодняшнего дня на территории Иркутской области завершился особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.Отмечается, что до 31 августа особый противопожарный режим сохранялся в 11 северных районах региона и 2 городах. На остальных территориях он был отменен в июле.
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
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происшествия, иркутская область, природные пожары в россии
Происшествия, Иркутская область, Природные пожары в России
14:53 31.08.2022
 
В Иркутской области отменили особый противопожарный режим

В МЧС сообщили об отмене особого противопожарного режима в Иркутской области

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Особый противопожарный режим снят в Иркутской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
В Приангарье из-за угрозы лесных пожаров с апреля действовал особый противопожарный режим.
"С сегодняшнего дня на территории Иркутской области завершился особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 31 августа особый противопожарный режим сохранялся в 11 северных районах региона и 2 городах. На остальных территориях он был отменен в июле.
 
ПроисшествияИркутская областьПриродные пожары в России
 
 
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