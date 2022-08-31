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Ландшафтный пожар перекинулся на село Варна в Челябинской области

Ландшафтный пожар перекинулся на село Варна в Челябинской области - РИА Новости, 31.08.2022

Ландшафтный пожар перекинулся на село Варна в Челябинской области

Огонь от ландшафтного пожара перекинулся на жилые дома в селе Варна в Челябинской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:41

2022-08-31T14:41

2022-08-31T15:08

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

варна

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Огонь от ландшафтного пожара перекинулся на жилые дома в селе Варна в Челябинской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в прес-службе МЧС России."Произошел переход огня с ландшафтного пожара на жилые постройки в селе Варна", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстановка осложняется сильными порывами ветра. На место происшествия направлен пожарный поезд.

челябинская область

варна

россия

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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-31T14:41 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), варна, россия