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В Новосибирской области три человека пострадали при пожаре в "Волге"
В Новосибирской области три человека пострадали при пожаре в "Волге" - РИА Новости, 31.08.2022
В Новосибирской области три человека пострадали при пожаре в "Волге"
Три человека пострадали под Новосибирском при пожаре в автомобиле "ГАЗ-3102" ("Волга") - в багажнике загорелся газовый баллон, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:33
2022-08-31T14:33
2022-08-31T16:08
происшествия
группа газ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Три человека пострадали под Новосибирском при пожаре в автомобиле "ГАЗ-3102" ("Волга") - в багажнике загорелся газовый баллон, сообщил журналистам представитель ГУМЧС РФ по Новосибирской области.По данным ведомства, сообщение о горящем автомобиле "ГАЗ-3102" в селе Плотниково в районе одного из садовых обществ поступило пожарным в 16.18 (12.18 мск) среды. Прибывшие через несколько минут на место происшествия пожарные обнаружили полностью объятый пламенем автомобиль."В 16.53 (12.53 мск) пожар был полностью ликвидирован. В результате возгорания есть трое пострадавших. По оперативной информации, наиболее вероятной причиной возникновения пожара стала разгерметизация газового баллона, который перевозился в багажнике, с последующим воспламенением газовоздушной смеси. 50-литровый газовый баллон находился в багажнике машины без заглушки. Наиболее вероятно, что при перевозке вентиль баллона открылся", - сообщили в главке МЧС.В спасательном ведомстве уточнили, что в результате пожара ожоги получили две женщины и мужчина. Все они госпитализированы.
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происшествия, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новосибирская область
Происшествия, Группа ГАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Новосибирская область
14:33 31.08.2022 (обновлено: 16:08 31.08.2022)
В Новосибирской области три человека пострадали при пожаре в "Волге"
В селе Плотниково Новосибирской области три человека пострадали при пожаре в "Волге"