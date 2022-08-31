https://ria.ru/20220831/pozhar-1813323205.html

В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах"

В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах" - РИА Новости, 31.08.2022

В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах"

Складские помещения загорелись утром в поселке Красногвардейское в Крыму на площади 800 квадратных метров, пожар локализован пожарными, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:02

2022-08-31T09:02

2022-08-31T11:09

происшествия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Складские помещения загорелись утром в поселке Красногвардейское в Крыму на площади 800 квадратных метров, пожар локализован пожарными, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС республики."Тридцать первого августа 2022 года в 06.11 (мск)…поступило сообщение о пожаре в складских помещениях, расположенных в пгт. Красногвардейское, улица Дорожная. Площадь возгорания 800 метров в квадрате. Локализация пожара в 06.58", - сообщили в МЧС.Тушение пожара расчетами спасателей продолжается, пострадавших нет. Привлечено 17 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)