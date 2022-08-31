https://ria.ru/20220831/pozhar-1813323205.html
В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах"
В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах" - РИА Новости, 31.08.2022
В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах"
Складские помещения загорелись утром в поселке Красногвардейское в Крыму на площади 800 квадратных метров, пожар локализован пожарными, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:02
2022-08-31T09:02
2022-08-31T11:09
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Складские помещения загорелись утром в поселке Красногвардейское в Крыму на площади 800 квадратных метров, пожар локализован пожарными, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС республики."Тридцать первого августа 2022 года в 06.11 (мск)…поступило сообщение о пожаре в складских помещениях, расположенных в пгт. Красногвардейское, улица Дорожная. Площадь возгорания 800 метров в квадрате. Локализация пожара в 06.58", - сообщили в МЧС.Тушение пожара расчетами спасателей продолжается, пострадавших нет. Привлечено 17 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:02 31.08.2022 (обновлено: 11:09 31.08.2022)
В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах"
Склад загорелся в Красногвардейском в Крыму на 800 "квадратах", пожар локализован