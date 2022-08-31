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В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах" - РИА Новости, 31.08.2022
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В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах"
В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах" - РИА Новости, 31.08.2022
В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах"
Складские помещения загорелись утром в поселке Красногвардейское в Крыму на площади 800 квадратных метров, пожар локализован пожарными, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:02
2022-08-31T11:09
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Складские помещения загорелись утром в поселке Красногвардейское в Крыму на площади 800 квадратных метров, пожар локализован пожарными, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС республики."Тридцать первого августа 2022 года в 06.11 (мск)…поступило сообщение о пожаре в складских помещениях, расположенных в пгт. Красногвардейское, улица Дорожная. Площадь возгорания 800 метров в квадрате. Локализация пожара в 06.58", - сообщили в МЧС.Тушение пожара расчетами спасателей продолжается, пострадавших нет. Привлечено 17 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
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происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:02 31.08.2022 (обновлено: 11:09 31.08.2022)
 
В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на 800 "квадратах"

Склад загорелся в Красногвардейском в Крыму на 800 "квадратах", пожар локализован

© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымПожар в складских помещениях, расположенных в пгт Красногвардейское Республики Крым
Пожар в складских помещениях, расположенных в пгт Красногвардейское Республики Крым - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
Пожар в складских помещениях, расположенных в пгт Красногвардейское Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Складские помещения загорелись утром в поселке Красногвардейское в Крыму на площади 800 квадратных метров, пожар локализован пожарными, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС республики.
"Тридцать первого августа 2022 года в 06.11 (мск)…поступило сообщение о пожаре в складских помещениях, расположенных в пгт. Красногвардейское, улица Дорожная. Площадь возгорания 800 метров в квадрате. Локализация пожара в 06.58", - сообщили в МЧС.
Тушение пожара расчетами спасателей продолжается, пострадавших нет. Привлечено 17 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
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ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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