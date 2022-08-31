https://ria.ru/20220831/populizm-1813408504.html
Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго
Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго - РИА Новости, 31.08.2022
Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго
Многие политики, особенно в Европе, прибегают к популизму, когда в своей избирательной кампании обещают много, хотя сами знают, что большую часть выполнить не... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:30
2022-08-31T13:30
2022-08-31T13:34
политика
европа
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Многие политики, особенно в Европе, прибегают к популизму, когда в своей избирательной кампании обещают много, хотя сами знают, что большую часть выполнить не могут, поэтому и пребывают у власти очень короткий период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Политики - это те, кто использует силу убеждения и пытается любыми способами заиметь талант убеждения для своей политической карьеры, без этого ее невозможно построить. Кто-то имеет природный талант (убеждения), кто-то пытается его получить просто для популизма, потому что в целях популизма в политике эта сила убеждения помешанная с попыткой поймать эмоциональный момент в выступлениях ораторов, помешанная на ораторском искусстве, тоже очень широко используется, это такое гибридное явление, но живет это постоянно", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".По его словам, многие партии и их лидеры во всех странах мира, особенно в современной Европе, приходят к власти на очень короткий период, их очень редко избирают второй раз, потому что они много всего обещают в предвыборной кампании, они сами знают, что большую часть этого они выполнить не смогут. "Это и есть популизм", - отметил Песков.
https://ria.ru/20220831/ubezhdenie-1813385244.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, европа, дмитрий песков, россия
Политика, Европа, Дмитрий Песков, Россия
13:30 31.08.2022 (обновлено: 13:34 31.08.2022)
Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго
Песков: некоторые политики, особенно в ЕС, прибегают к популизму, но у власти они недолго
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Многие политики, особенно в Европе, прибегают к популизму, когда в своей избирательной кампании обещают много, хотя сами знают, что большую часть выполнить не могут, поэтому и пребывают у власти очень короткий период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Политики - это те, кто использует силу убеждения и пытается любыми способами заиметь талант убеждения для своей политической карьеры, без этого ее невозможно построить. Кто-то имеет природный талант (убеждения), кто-то пытается его получить просто для популизма, потому что в целях популизма в политике эта сила убеждения помешанная с попыткой поймать эмоциональный момент в выступлениях ораторов, помешанная на ораторском искусстве, тоже очень широко используется, это такое гибридное явление, но живет это постоянно", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".
По его словам, многие партии и их лидеры во всех странах мира, особенно в современной Европе
, приходят к власти на очень короткий период, их очень редко избирают второй раз, потому что они много всего обещают в предвыборной кампании, они сами знают, что большую часть этого они выполнить не смогут. "Это и есть популизм", - отметил Песков.