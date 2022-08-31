Рейтинг@Mail.ru
Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/populizm-1813408504.html
Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго
Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго - РИА Новости, 31.08.2022
Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго
Многие политики, особенно в Европе, прибегают к популизму, когда в своей избирательной кампании обещают много, хотя сами знают, что большую часть выполнить не... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:30
2022-08-31T13:34
политика
европа
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813364819_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_546d991655470f3820668cbb8d7b25ab.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Многие политики, особенно в Европе, прибегают к популизму, когда в своей избирательной кампании обещают много, хотя сами знают, что большую часть выполнить не могут, поэтому и пребывают у власти очень короткий период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Политики - это те, кто использует силу убеждения и пытается любыми способами заиметь талант убеждения для своей политической карьеры, без этого ее невозможно построить. Кто-то имеет природный талант (убеждения), кто-то пытается его получить просто для популизма, потому что в целях популизма в политике эта сила убеждения помешанная с попыткой поймать эмоциональный момент в выступлениях ораторов, помешанная на ораторском искусстве, тоже очень широко используется, это такое гибридное явление, но живет это постоянно", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".По его словам, многие партии и их лидеры во всех странах мира, особенно в современной Европе, приходят к власти на очень короткий период, их очень редко избирают второй раз, потому что они много всего обещают в предвыборной кампании, они сами знают, что большую часть этого они выполнить не смогут. "Это и есть популизм", - отметил Песков.
https://ria.ru/20220831/ubezhdenie-1813385244.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813364819_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_7beac30ffd524e774d8b306a0ed08ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, европа, дмитрий песков, россия
Политика, Европа, Дмитрий Песков, Россия
13:30 31.08.2022 (обновлено: 13:34 31.08.2022)
 
Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго

Песков: некоторые политики, особенно в ЕС, прибегают к популизму, но у власти они недолго

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне Знание - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Многие политики, особенно в Европе, прибегают к популизму, когда в своей избирательной кампании обещают много, хотя сами знают, что большую часть выполнить не могут, поэтому и пребывают у власти очень короткий период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Политики - это те, кто использует силу убеждения и пытается любыми способами заиметь талант убеждения для своей политической карьеры, без этого ее невозможно построить. Кто-то имеет природный талант (убеждения), кто-то пытается его получить просто для популизма, потому что в целях популизма в политике эта сила убеждения помешанная с попыткой поймать эмоциональный момент в выступлениях ораторов, помешанная на ораторском искусстве, тоже очень широко используется, это такое гибридное явление, но живет это постоянно", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".
По его словам, многие партии и их лидеры во всех странах мира, особенно в современной Европе, приходят к власти на очень короткий период, их очень редко избирают второй раз, потому что они много всего обещают в предвыборной кампании, они сами знают, что большую часть этого они выполнить не смогут. "Это и есть популизм", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
12:29
Талант убеждения необходим для всех, заявил Песков
 
ПолитикаЕвропаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала