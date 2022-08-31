https://ria.ru/20220831/populizm-1813408504.html

Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго

Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго - РИА Новости, 31.08.2022

Песков: некоторые политики прибегают к популизму, но у власти они недолго

Многие политики, особенно в Европе, прибегают к популизму, когда в своей избирательной кампании обещают много, хотя сами знают, что большую часть выполнить не... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:30

2022-08-31T13:30

2022-08-31T13:34

политика

европа

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813364819_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_546d991655470f3820668cbb8d7b25ab.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Многие политики, особенно в Европе, прибегают к популизму, когда в своей избирательной кампании обещают много, хотя сами знают, что большую часть выполнить не могут, поэтому и пребывают у власти очень короткий период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Политики - это те, кто использует силу убеждения и пытается любыми способами заиметь талант убеждения для своей политической карьеры, без этого ее невозможно построить. Кто-то имеет природный талант (убеждения), кто-то пытается его получить просто для популизма, потому что в целях популизма в политике эта сила убеждения помешанная с попыткой поймать эмоциональный момент в выступлениях ораторов, помешанная на ораторском искусстве, тоже очень широко используется, это такое гибридное явление, но живет это постоянно", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".По его словам, многие партии и их лидеры во всех странах мира, особенно в современной Европе, приходят к власти на очень короткий период, их очень редко избирают второй раз, потому что они много всего обещают в предвыборной кампании, они сами знают, что большую часть этого они выполнить не смогут. "Это и есть популизм", - отметил Песков.

https://ria.ru/20220831/ubezhdenie-1813385244.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, европа, дмитрий песков, россия