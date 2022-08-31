https://ria.ru/20220831/politika-1813195619.html

Афганский опыт для Украины. Чему Байден научился у талибов

Афганский опыт для Украины. Чему Байден научился у талибов - РИА Новости, 31.08.2022

Афганский опыт для Украины. Чему Байден научился у талибов

Ровно год назад, в ночь на 31 августа, США полностью вывели военный контингент из Афганистана. "Исход", который должен был стать первым крупным успехом... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:00

2022-08-31T08:00

2022-08-31T08:09

в мире

барак обама

усама бен ладен

дональд трамп

сша

афганистан

аль-каида

талибан

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Ровно год назад, в ночь на 31 августа, США полностью вывели военный контингент из Афганистана. "Исход", который должен был стать первым крупным успехом президента Джо Байдена, привел к неоднозначным последствиям для всего мира. О том, на что это повлияло, — в материале РИА Новости.Самый долгий конфликт СШААмериканские войска вторглись в Афганистан в 2001-м — в ответ на террористические атаки 11 сентября. Последний военнослужащий США — генерал-майор Кристофер Донахью — покинул афганскую землю в ночь на 31 августа 2021-го. Операция в южно-азиатской республике стала самым продолжительным зарубежным военным конфликтом для Вашингтона.И с самого начала она вызывала сомнения в обоснованности, поскольку ответственность за теракты 9/11 возложили на "Аль-Каиду"*, а Афганистан — традиционная сфера влияния "Талибана"**.Как бы то ни было, в 2011-м главу "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена ликвидировали. Президент Барак Обама поднял вопрос о завершении кампании. Ему возражало "ястребиное" лобби, связанное с ВПК, хорошо зарабатывавшим на поставках в Азию.Обама, планировавший свернуть операцию уже осенью 2014-го, сократил военный контингент до 9800 человек. Однако возникли другие международные проблемы, и полный вывод войск отменили."Сделка с дьяволом"Дональд Трамп на словах был за уход из Афганистана, но на деле дал военным карт-бланш на наращивание военного присутствия. В 2017-м в Пентагоне сообщили: на афганской земле солдат больше, чем предполагалось. И больше, чем в конце второго срока Обамы, — около 14 тысяч.А ситуация в стране не улучшалась. В итоге в 2020-м Белый дом заключил в Дохе с "Талибаном"** договор. Американцы пообещали покинуть Афганистан, талибы гарантировали изгнание "Аль-Каиды"* с подконтрольных им территорий.Дохийское соглашение, которое многие на Западе называли "сделкой с дьяволом", деморализовало войска кабульского правительства, по сути, брошенного Вашингтоном. Талибы, пополнившие свои подразделения боевиками из других группировок, быстро наступали. Американский "исход" превратился в бегство."Мы их оставили"Белый дом попытался организовать эвакуацию афганцев, сотрудничавших с властями и справедливо опасавшихся талибов. Но мест не хватило. Мир облетели шокирующие кадры: люди цепляются за шасси взлетающих транспортников и падают с большой высоты на землю.Когда в ночь на 31 августа на борт самолета поднялся генерал-майор Донахью, талибы устроили импровизированный салют. Однако другим странам было не до фейерверков.Все с тревогой наблюдали за действиями захвативших Кабул талибов. Те вроде бы смягчились. Например, несколько женщин заняли руководящие должности. Правда, речь шла о специализированных медучреждениях вроде родильных домов и гинекологических клиник. Несмотря на относительную либерализацию, международного признания талибы в качестве афганского руководства так и не получили.А вопросы к американской администрации лишь множатся. Дипломат Ли Воловски, бывший советник Байдена, признает, что, покидая Афганистан, Вашингтон обрек "многих людей, вероятно, на ужасную судьбу". Тем не менее он полагает, что решение Байдена было верным."Американцы это поддерживают. Они устали от бесконечных войн в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Эти миссии больше связаны со строительством чужой государственности, чем с национальной безопасностью. Десятки миллиардов, которые ежегодно вливали в Афганистан, лучше потратить здесь: на восстановление нашей инфраструктуры, защиту окружающей среды, обеспечение доступности здравоохранения. Именно это было в программе Байдена, и он выполняет обещания", — подчеркивает дипломат.Невыполненный долгПредставители афганской общины на Западе указывают на другое. Так, Араш Аззизада, колумнист The Hill, пишет: "Годовщина вывода войск прошла при серьезном недостатке общественного внимания и подотчетности. Хотя весь мир был свидетелем позорного фиаско в августе 2021-го, не последовало никаких публичных слушаний в конгрессе и ни один правительственный чиновник не подал в отставку".Он напоминает о репрессиях талибов и том, что американцы ничем не помогают."Двойные стандарты в том, как США обращаются с афганцами и украинцами, трудно стерпеть. В то время как Белый дом создал специальную программу, которая позволит 100 тысячам украинцев въехать в страну, афганцы, поддерживавшие двадцатилетнюю военную оккупацию несмотря на риск возмездия со стороны талибов, не получили ничего", — возмущается Аззизада.По его мнению, именно сейчас Белый дом должен пристально взглянуть на Афганистан и вернуть "невыплаченный долг" — обеспечить убежищем всех пострадавших от талибов.Об этой проблеме говорят и в Великобритании. Благотворительная организация Harbour Project отмечает, что многим украинцам за полгода предоставили статус беженцев, а афганцы по-прежнему борются с бюрократией.Украинский реванш БайденаУкраинская проблематика регулярно всплывает в контексте вывода американских войск из Афганистана. И дело не только в том, как Белый дом относится к беженцам из Южной Азии и Восточной Европы.Ли Воловски уверен, что Байден принимает сейчас решения с оглядкой на опыт Афганистана. "Он старается избегать ненужной эскалации. Он был прав, отвергнув призывы к введению бесполетной зоны, что поставило бы нас в прямую конфронтацию с российскими войсками", — подчеркивает дипломат.Это касается и финансовой помощи. Вашингтон выделил Кабулу не менее 134 миллиардов долларов, и в отчете уполномоченного конгрессом специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана (SIGAR) сообщается, что в 2020-м около 19 миллиардов было потеряно — в первую очередь, из-за коррупции. Американцы вовсе не хотят повторения подобного в Европе.Джон Сопко, работавший и в SIGAR, говорит, что ситуация на Украине сильно отличается от Афганистана, но он видит "сходства" и "параллели" в том, как действуют США. "Если вы так быстро вбрасываете столько денег в одну страну, требуется строгий надзор. И я этого пока не наблюдаю", — признается он.Сопко предлагает создать новое специальное агентство генерального инспектора, чтобы обеспечить прозрачность финансирования военных действий на Украине.Габриэла Ивелиз Роса-Эрнандес, научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями, согласилась с тем, что генинспектор мог бы помочь отследить денежные потоки. Но, добавила она, "надзор при активных боевых действиях — невероятно сложная задача".В свою очередь, Карл Бильдт, бывший глава правительства и МИД Швеции, ныне член Европейского совета по международным отношениям, обращает внимание на политические уроки, которые следует извлечь американцам. По его мнению, их уход из Афганистана фактически подстегнул Россию к большей активности, так как продемонстрировал, что США не готовы брать долгосрочную ответственность за "подопечные" страны."Когда США бежали, афганские солдаты восприняли это как сигнал сделать то же самое", — указывает Бильдт. Поэтому, уверен он, необходима безоговорочная поддержка Киева. Иначе Украину постигнет судьба Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210822/afganistan-1746724715.html

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751724926.html

https://ria.ru/20220407/afganistan-1782250052.html

https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html

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в мире, барак обама, усама бен ладен, дональд трамп, сша, афганистан, аль-каида, талибан