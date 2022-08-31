https://ria.ru/20220831/pogoda-1813466487.html
В Москве не потеплеет после резкого похолодания 1 сентября, заявил Вильфанд
В Москве не потеплеет после резкого похолодания 1 сентября, заявил Вильфанд - РИА Новости, 31.08.2022
В Москве не потеплеет после резкого похолодания 1 сентября, заявил Вильфанд
Потепления после резкого похолодания 1 сентября в Москве не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:09
2022-08-31T16:09
2022-08-31T16:09
общество
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Потепления после резкого похолодания 1 сентября в Москве не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.Ранее Вильфанд заявил, что в Москве 1 сентября наступит глубокая осень с понижением температуры на 15 градусов и более."Дальше, после 1 сентября, в Москве теплеть не будет, потому что перемещается антициклон с запада. Москва будет находиться на восточной периферии этого антициклона. В антициклоне движение происходит по часовой стрелке, значит, на восточную периферию будут поступать воздушные массы с севера", - сказал Вильфанд.По его словам, 3 сентября погода в Москве будет малооблачной. Это приведёт к заметному снижению ночной температуры до 1-6 градусов.
https://ria.ru/20220828/pogoda-1812691896.html
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общество, москва, погода
В Москве не потеплеет после резкого похолодания 1 сентября, заявил Вильфанд
Роман Вильфанд: после резкого похолодания 1 сентября потепления не ожидается
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Потепления после резкого похолодания 1 сентября в Москве не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.
Ранее Вильфанд заявил, что в Москве
1 сентября наступит глубокая осень с понижением температуры на 15 градусов и более.
"Дальше, после 1 сентября, в Москве теплеть не будет, потому что перемещается антициклон с запада. Москва будет находиться на восточной периферии этого антициклона. В антициклоне движение происходит по часовой стрелке, значит, на восточную периферию будут поступать воздушные массы с севера", - сказал Вильфанд.
По его словам, 3 сентября погода в Москве будет малооблачной. Это приведёт к заметному снижению ночной температуры до 1-6 градусов.