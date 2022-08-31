https://ria.ru/20220831/podmoskove-1813452814.html

Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования

Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования - РИА Новости, 31.08.2022

Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования

Промышленные предприятия региона с 1 сентября смогут принять участие в конкурсе по возмещению затрат на приобретение оборудования и компенсировать до 10... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:34

2022-08-31T15:34

2022-08-31T15:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия региона с 1 сентября смогут принять участие в конкурсе по возмещению затрат на приобретение оборудования и компенсировать до 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Московской области."С 1 сентября стартует конкурс по возмещению затрат на приобретение оборудования для промышленных предприятий. Он предполагает возмещение до 20%, но не более 10 миллионов рублей на одно предприятие и распространяется на всех промышленников Подмосковья", - приводят в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.В сообщении регионального правительства говорится, что затраты на оборудование должны быть произведены не ранее 1 января 2021 года.Важными условиями для участия в конкурсе называют осуществление промышленного производства в Московской области, отсутствие просроченной задолженности перед региональным бюджетом. Предприятие также не должно находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.Приоритетными заявителями являются предприятия из отдаленных городских округов Подмосковья.

https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812870793.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев