Рейтинг@Mail.ru
Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220831/podmoskove-1813452814.html
Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования
Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования - РИА Новости, 31.08.2022
Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования
Промышленные предприятия региона с 1 сентября смогут принять участие в конкурсе по возмещению затрат на приобретение оборудования и компенсировать до 10... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:34
2022-08-31T15:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия региона с 1 сентября смогут принять участие в конкурсе по возмещению затрат на приобретение оборудования и компенсировать до 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Московской области."С 1 сентября стартует конкурс по возмещению затрат на приобретение оборудования для промышленных предприятий. Он предполагает возмещение до 20%, но не более 10 миллионов рублей на одно предприятие и распространяется на всех промышленников Подмосковья", - приводят в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.В сообщении регионального правительства говорится, что затраты на оборудование должны быть произведены не ранее 1 января 2021 года.Важными условиями для участия в конкурсе называют осуществление промышленного производства в Московской области, отсутствие просроченной задолженности перед региональным бюджетом. Предприятие также не должно находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.Приоритетными заявителями являются предприятия из отдаленных городских округов Подмосковья.
https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812870793.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
15:34 31.08.2022
 

Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия региона с 1 сентября смогут принять участие в конкурсе по возмещению затрат на приобретение оборудования и компенсировать до 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
"С 1 сентября стартует конкурс по возмещению затрат на приобретение оборудования для промышленных предприятий. Он предполагает возмещение до 20%, но не более 10 миллионов рублей на одно предприятие и распространяется на всех промышленников Подмосковья", - приводят в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 13:16Новости Подмосковья
Воробьев: Подмосковье в лидерах по спросу на рабочую силу
В сообщении регионального правительства говорится, что затраты на оборудование должны быть произведены не ранее 1 января 2021 года.
Важными условиями для участия в конкурсе называют осуществление промышленного производства в Московской области, отсутствие просроченной задолженности перед региональным бюджетом. Предприятие также не должно находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.
Приоритетными заявителями являются предприятия из отдаленных городских округов Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала