https://ria.ru/20220831/podmoskove-1813452814.html
Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования
Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования - РИА Новости, 31.08.2022
Промышленники МО смогут вернуть часть средств на закупку оборудования
Промышленные предприятия региона с 1 сентября смогут принять участие в конкурсе по возмещению затрат на приобретение оборудования и компенсировать до 10... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:34
2022-08-31T15:34
2022-08-31T15:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия региона с 1 сентября смогут принять участие в конкурсе по возмещению затрат на приобретение оборудования и компенсировать до 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Московской области."С 1 сентября стартует конкурс по возмещению затрат на приобретение оборудования для промышленных предприятий. Он предполагает возмещение до 20%, но не более 10 миллионов рублей на одно предприятие и распространяется на всех промышленников Подмосковья", - приводят в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.В сообщении регионального правительства говорится, что затраты на оборудование должны быть произведены не ранее 1 января 2021 года.Важными условиями для участия в конкурсе называют осуществление промышленного производства в Московской области, отсутствие просроченной задолженности перед региональным бюджетом. Предприятие также не должно находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.Приоритетными заявителями являются предприятия из отдаленных городских округов Подмосковья.
https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812870793.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия региона с 1 сентября смогут принять участие в конкурсе по возмещению затрат на приобретение оборудования и компенсировать до 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
"С 1 сентября стартует конкурс по возмещению затрат на приобретение оборудования для промышленных предприятий. Он предполагает возмещение до 20%, но не более 10 миллионов рублей на одно предприятие и распространяется на всех промышленников Подмосковья", - приводят в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева
.
В сообщении регионального правительства говорится, что затраты на оборудование должны быть произведены не ранее 1 января 2021 года.
Важными условиями для участия в конкурсе называют осуществление промышленного производства в Московской области, отсутствие просроченной задолженности перед региональным бюджетом. Предприятие также не должно находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.
Приоритетными заявителями являются предприятия из отдаленных городских округов Подмосковья.