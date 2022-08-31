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Вашингтон участвовал в подготовке боевых действий Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/podgotovka-1813586123.html
Вашингтон участвовал в подготовке боевых действий Киева, пишут СМИ
Вашингтон участвовал в подготовке боевых действий Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
Вашингтон участвовал в подготовке боевых действий Киева, пишут СМИ
США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе, сообщает CNN. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:54
2022-08-31T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
киев
нато
сша
донбасс
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе, сообщает CNN."По словам источников, обсуждения включали в себя участие в "военных играх" с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях", - сообщает телеканал.Как говорится в сообщении, США призывают Киев ограничить операцию в Донбассе и по целям, и по географии, чтобы избежать затягивания. Телеканал ссылается на американских, западных и украинских чиновников.Пентагон подтвердил телеканалу контакты с военными Украины, но не уточнил их предметную составляющую. "Мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются", - сообщили в пресс-службе американского военного ведомства, добавив, что окончательные решения принимает Киев.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220831/pomosch-1813583691.html
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украина
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в мире, украина, министерство обороны сша, киев, нато, сша, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, Киев, НАТО, США, Донбасс
22:54 31.08.2022
 
Вашингтон участвовал в подготовке боевых действий Киева, пишут СМИ

CNN: США и Украина проводят совместные аналитические учения для действий в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины
Военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе, сообщает CNN.
"По словам источников, обсуждения включали в себя участие в "военных играх" с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях", - сообщает телеканал.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В Пентагоне заявили, что продолжат помогать Украине
Как говорится в сообщении, США призывают Киев ограничить операцию в Донбассе и по целям, и по географии, чтобы избежать затягивания. Телеканал ссылается на американских, западных и украинских чиновников.
Пентагон подтвердил телеканалу контакты с военными Украины, но не уточнил их предметную составляющую. "Мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются", - сообщили в пресс-службе американского военного ведомства, добавив, что окончательные решения принимает Киев.
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАКиевНАТОСШАДонбасс
 
 
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