https://ria.ru/20220831/podgotovka-1813586123.html

Вашингтон участвовал в подготовке боевых действий Киева, пишут СМИ

Вашингтон участвовал в подготовке боевых действий Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2022

Вашингтон участвовал в подготовке боевых действий Киева, пишут СМИ

США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе, сообщает CNN. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:54

2022-08-31T22:54

2022-08-31T22:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны сша

киев

нато

сша

донбасс

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе, сообщает CNN."По словам источников, обсуждения включали в себя участие в "военных играх" с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях", - сообщает телеканал.Как говорится в сообщении, США призывают Киев ограничить операцию в Донбассе и по целям, и по географии, чтобы избежать затягивания. Телеканал ссылается на американских, западных и украинских чиновников.Пентагон подтвердил телеканалу контакты с военными Украины, но не уточнил их предметную составляющую. "Мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются", - сообщили в пресс-службе американского военного ведомства, добавив, что окончательные решения принимает Киев.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220831/pomosch-1813583691.html

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киев

сша

донбасс

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в мире, украина, министерство обороны сша, киев, нато, сша, донбасс