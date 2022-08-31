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Лавров выразил уверенность в скорой интеграции систем "Мир" и Shetab
Лавров выразил уверенность в скорой интеграции систем "Мир" и Shetab - РИА Новости, 31.08.2022
Лавров выразил уверенность в скорой интеграции систем "Мир" и Shetab
Платежные системы "Мир" и иранская "Shetab" будут интегрированы в ближайшем будущем, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:48
2022-08-31T13:48
2022-08-31T14:01
иран
россия
в мире
хоссейн амир абдоллахиян
мид ирана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
платежная система "мир"
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Платежные системы "Мир" и иранская "Shetab" будут интегрированы в ближайшем будущем, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров."Ведутся предметные переговоры на уровне Центральных банков. Они общались в июле и договорились о своего рода "дорожной" карте, которая будет приводить нас к этому результату. Я уверен, что это состоится достаточно скоро", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.
https://ria.ru/20220822/priznanie-1811188966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, в мире, хоссейн амир абдоллахиян, мид ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, платежная система "мир"
Иран, Россия, В мире, Хоссейн Амир Абдоллахиян, МИД Ирана, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Платежная система "Мир"
13:48 31.08.2022 (обновлено: 14:01 31.08.2022)
Лавров выразил уверенность в скорой интеграции систем "Мир" и Shetab
Глава МИД Лавров: Россия и Иран работают по плану интеграции систем "Мир" и Shetab