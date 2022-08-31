https://ria.ru/20220831/platezhi-1813413104.html

Лавров выразил уверенность в скорой интеграции систем "Мир" и Shetab

Лавров выразил уверенность в скорой интеграции систем "Мир" и Shetab - РИА Новости, 31.08.2022

Лавров выразил уверенность в скорой интеграции систем "Мир" и Shetab

Платежные системы "Мир" и иранская "Shetab" будут интегрированы в ближайшем будущем, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:48

2022-08-31T13:48

2022-08-31T14:01

иран

россия

в мире

хоссейн амир абдоллахиян

мид ирана

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

платежная система "мир"

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Платежные системы "Мир" и иранская "Shetab" будут интегрированы в ближайшем будущем, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров."Ведутся предметные переговоры на уровне Центральных банков. Они общались в июле и договорились о своего рода "дорожной" карте, которая будет приводить нас к этому результату. Я уверен, что это состоится достаточно скоро", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

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иран

россия

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Кирилл Волков

иран, россия, в мире, хоссейн амир абдоллахиян, мид ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, платежная система "мир"