https://ria.ru/20220831/peskov-1813326966.html
Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова
Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова - РИА Новости, 31.08.2022
Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:06
2022-08-31T11:06
2022-08-31T11:06
общество
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Песков на федеральном образовательном марафоне «Знание» в Москве
LIVE: Песков на федеральном образовательном марафоне «Знание» в Москве
2022-08-31T11:06
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PT47M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, видео
Общество
Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
2022-08-31T11:06
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PT47M33S
Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.