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Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова - РИА Новости, 31.08.2022
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Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова
Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова - РИА Новости, 31.08.2022
Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:06
2022-08-31T11:06
общество
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
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LIVE: Песков на федеральном образовательном марафоне «Знание» в Москве
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общество, видео
Общество
Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
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PT47M33S
11:06 31.08.2022
 

Образовательный марафон "Знание" с участием Дмитрия Пескова

Читать ria.ru в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
 
Общество
 
 
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