Рейтинг@Mail.ru
Аксаков призвал развивать в России глубокую переработку ресурсов - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220831/pererabotka-1813343367.html
Аксаков призвал развивать в России глубокую переработку ресурсов
Аксаков призвал развивать в России глубокую переработку ресурсов - РИА Новости, 31.08.2022
Аксаков призвал развивать в России глубокую переработку ресурсов
России в текущей ситуации необходимо развивать глубокую переработку сырьевых ресурсов, развивать инфраструктуру в направлении южных страниц, двигаться на... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:35
2022-08-31T10:35
республика татарстан
экономика
россия
казань
газпром
татнефть
сибур холдинг
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/84/1518978408_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e7b69327088ada2d5fad8e9e843361c2.jpg
КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. России в текущей ситуации необходимо развивать глубокую переработку сырьевых ресурсов, развивать инфраструктуру в направлении южных страниц, двигаться на Восток, заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков."Мы давно говорим о необходимости глубокой переработки наших сырьевых ресурсов, в том числе нефтяных, газовых. Сейчас у нас другого выхода нет, как двигаться в этом направлении", - сказал Аксаков на открытии Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани.По его словам, необходимо развивать инфраструктуру, в том числе транспортную, например, транспортную магистраль "Волга", соединяющую Россию "с южными странами - Ираном, Индией" и другими. Кроме того, необходимо двигаться на Восток, в том числе развивая инфраструктуру.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что взаимодействие, обмен мнениями отраслевых предприятий в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума дают уверенность в дальнейшем развитии контактов, преодолении последствий кризиса. По его словам, в специализированной выставке в рамках форума участвуют более 160 ведущих отраслевых компаний из 25 регионов страны. Кроме того, представлены четыре зарубежных государства.В рамках форума запланирована обширная деловая программа: отраслевые конференции, круглые столы, семинары, совещания и презентации. Участники форума поднимут темы декарбонизации, новых точек роста в нефтегазохимической отрасли, перспективных направлений цифровизации, импортозамещения.Три крупнейшие нефтегазохимические компании - "Газпром", "Татнефть" и "СИБУР Холдинг" - проведут дни поставщика.
https://ria.ru/20220617/geologorazvedka-1795990988.html
https://ria.ru/20220810/tatarstan-1808500888.html
россия
казань
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/84/1518978408_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_10046100536091ffed6ca5998db38c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казань, газпром, татнефть, сибур холдинг, иран, рустам минниханов, анатолий аксаков, госдума рф
Республика Татарстан, Экономика, Россия, Казань, Газпром, Татнефть, Сибур Холдинг, Иран, Рустам Минниханов, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
10:35 31.08.2022
 
Аксаков призвал развивать в России глубокую переработку ресурсов

Депутат Госдумы Аксаков призвал развивать в России глубокую переработку сырьевых ресурсов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. России в текущей ситуации необходимо развивать глубокую переработку сырьевых ресурсов, развивать инфраструктуру в направлении южных страниц, двигаться на Восток, заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
"Мы давно говорим о необходимости глубокой переработки наших сырьевых ресурсов, в том числе нефтяных, газовых. Сейчас у нас другого выхода нет, как двигаться в этом направлении", - сказал Аксаков на открытии Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани.
Стенд нефтяной компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 09:47Республика Татарстан
"Татнефть" и "КазМунайГаз" планируют геологоразведку в Казахстане
По его словам, необходимо развивать инфраструктуру, в том числе транспортную, например, транспортную магистраль "Волга", соединяющую Россию "с южными странами - Ираном, Индией" и другими. Кроме того, необходимо двигаться на Восток, в том числе развивая инфраструктуру.
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что взаимодействие, обмен мнениями отраслевых предприятий в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума дают уверенность в дальнейшем развитии контактов, преодолении последствий кризиса. По его словам, в специализированной выставке в рамках форума участвуют более 160 ведущих отраслевых компаний из 25 регионов страны. Кроме того, представлены четыре зарубежных государства.
В рамках форума запланирована обширная деловая программа: отраслевые конференции, круглые столы, семинары, совещания и презентации. Участники форума поднимут темы декарбонизации, новых точек роста в нефтегазохимической отрасли, перспективных направлений цифровизации, импортозамещения.
Три крупнейшие нефтегазохимические компании - "Газпром", "Татнефть" и "СИБУР Холдинг" - проведут дни поставщика.
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр экономики Мидхат Шагиахметов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 10:33Республика Татарстан
Татарстан готов стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга
 
Республика ТатарстанЭкономикаРоссияКазаньГазпромТатнефтьСибур ХолдингИранРустам МиннихановАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала