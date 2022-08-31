https://ria.ru/20220831/pererabotka-1813343367.html

Аксаков призвал развивать в России глубокую переработку ресурсов

Аксаков призвал развивать в России глубокую переработку ресурсов - РИА Новости, 31.08.2022

Аксаков призвал развивать в России глубокую переработку ресурсов

России в текущей ситуации необходимо развивать глубокую переработку сырьевых ресурсов, развивать инфраструктуру в направлении южных страниц, двигаться на... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:35

2022-08-31T10:35

2022-08-31T10:35

республика татарстан

экономика

россия

казань

газпром

татнефть

сибур холдинг

иран

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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. России в текущей ситуации необходимо развивать глубокую переработку сырьевых ресурсов, развивать инфраструктуру в направлении южных страниц, двигаться на Восток, заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков."Мы давно говорим о необходимости глубокой переработки наших сырьевых ресурсов, в том числе нефтяных, газовых. Сейчас у нас другого выхода нет, как двигаться в этом направлении", - сказал Аксаков на открытии Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани.По его словам, необходимо развивать инфраструктуру, в том числе транспортную, например, транспортную магистраль "Волга", соединяющую Россию "с южными странами - Ираном, Индией" и другими. Кроме того, необходимо двигаться на Восток, в том числе развивая инфраструктуру.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что взаимодействие, обмен мнениями отраслевых предприятий в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума дают уверенность в дальнейшем развитии контактов, преодолении последствий кризиса. По его словам, в специализированной выставке в рамках форума участвуют более 160 ведущих отраслевых компаний из 25 регионов страны. Кроме того, представлены четыре зарубежных государства.В рамках форума запланирована обширная деловая программа: отраслевые конференции, круглые столы, семинары, совещания и презентации. Участники форума поднимут темы декарбонизации, новых точек роста в нефтегазохимической отрасли, перспективных направлений цифровизации, импортозамещения.Три крупнейшие нефтегазохимические компании - "Газпром", "Татнефть" и "СИБУР Холдинг" - проведут дни поставщика.

https://ria.ru/20220617/geologorazvedka-1795990988.html

https://ria.ru/20220810/tatarstan-1808500888.html

россия

казань

иран

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, казань, газпром, татнефть, сибур холдинг, иран, рустам минниханов, анатолий аксаков, госдума рф