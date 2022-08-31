https://ria.ru/20220831/peregovory-1813418493.html

Россию не устраивает Женева как переговорная площадка с США, заявил Рябков

Россию не устраивает Женева как переговорная площадка с США, заявил Рябков - РИА Новости, 31.08.2022

Россию не устраивает Женева как переговорная площадка с США, заявил Рябков

Россию больше не устраивает Женева как площадка для двусторонних контактов с США, будет искать ей альтернативы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:04

2022-08-31T14:04

2022-08-31T14:23

россия

в мире

женева (город)

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

швейцария

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россию больше не устраивает Женева как площадка для двусторонних контактов с США, будет искать ей альтернативы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."С учётом полного слияния подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции роль Женевы как международной столицы, как площадки для проведения в том числе двусторонних контактов с США резко упала. Нас не устраивает эта платформа, мы будем искать альтернативы", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20220811/shveytsariya-1808827581.html

россия

женева (город)

сша

швейцария

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Кирилл Волков

россия, в мире, женева (город), сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, швейцария