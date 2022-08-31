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Россию не устраивает Женева как переговорная площадка с США, заявил Рябков
Россию не устраивает Женева как переговорная площадка с США, заявил Рябков - РИА Новости, 31.08.2022
Россию не устраивает Женева как переговорная площадка с США, заявил Рябков
Россию больше не устраивает Женева как площадка для двусторонних контактов с США, будет искать ей альтернативы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:04
2022-08-31T14:04
2022-08-31T14:23
россия
в мире
женева (город)
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
швейцария
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россию больше не устраивает Женева как площадка для двусторонних контактов с США, будет искать ей альтернативы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."С учётом полного слияния подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции роль Женевы как международной столицы, как площадки для проведения в том числе двусторонних контактов с США резко упала. Нас не устраивает эта платформа, мы будем искать альтернативы", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20220811/shveytsariya-1808827581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, женева (город), сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, швейцария
Россия, В мире, Женева (город), США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Швейцария
14:04 31.08.2022 (обновлено: 14:23 31.08.2022)
Россию не устраивает Женева как переговорная площадка с США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: России нужна новая переговорная площадка с США вместо Женевы