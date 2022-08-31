Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/oruzhie-1813368741.html
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха
Призывы отставных американских генералов передать Украине дальнобойное оружие вовсе не говорят о том, что такие поставки обязательно состоятся, но отражают... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:34
2022-08-31T11:34
в мире
украина
сша
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b85c674e08019de4ed2c7971b202f3cf.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Призывы отставных американских генералов передать Украине дальнобойное оружие вовсе не говорят о том, что такие поставки обязательно состоятся, но отражают тенденцию в среде военных США, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд заявил, что США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для нанесения ударов на сотни километров вглубь России и разрешить Украине проводить такие атаки."В среде как действующих, так и отставных высокопоставленных американских военных есть ястребы, которые призывают к тому, чтобы нанести России максимальный ущерб. В этом плане это отражение определенных тенденций в среде американских военных, которые выступают за эскалацию и за то, чтобы конфликт был еще более кровавым и масштабным", - сказал Коротченко.Он назвал заявления Арнольда "колебаниями воздуха" и уточнил, что на практике подобные призывы вряд ли приведут к какому-либо результату. Политическое решение о поставке или не поставке таких систем Киеву будет принимать президент США.В то же время, по словам Коротченко, совсем исключать возможность того, что дальнобойное оружие окажется на Украине, нельзя.
https://ria.ru/20220830/ssha-1813279563.html
https://ria.ru/20220831/ataka-1813309894.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0c89f8edb4e77b6ea03dd1f62e1b726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, нато
В мире, Украина, США, Киев, НАТО
11:34 31.08.2022
 
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха

Эксперт счел "сотрясанием воздуха" призывы генерала из США дать Киеву дальнобойное оружие

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Призывы отставных американских генералов передать Украине дальнобойное оружие вовсе не говорят о том, что такие поставки обязательно состоятся, но отражают тенденцию в среде военных США, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд заявил, что США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для нанесения ударов на сотни километров вглубь России и разрешить Украине проводить такие атаки.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 21:46
В США обвинили Байдена в создании "черной дыры" на Украине
"В среде как действующих, так и отставных высокопоставленных американских военных есть ястребы, которые призывают к тому, чтобы нанести России максимальный ущерб. В этом плане это отражение определенных тенденций в среде американских военных, которые выступают за эскалацию и за то, чтобы конфликт был еще более кровавым и масштабным", - сказал Коротченко.
Он назвал заявления Арнольда "колебаниями воздуха" и уточнил, что на практике подобные призывы вряд ли приведут к какому-либо результату. Политическое решение о поставке или не поставке таких систем Киеву будет принимать президент США.
В то же время, по словам Коротченко, совсем исключать возможность того, что дальнобойное оружие окажется на Украине, нельзя.
Украинские военнослужащие ведут огонь из станкового противотанкового гранатомета - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
06:02Специальная военная операция на Украине
Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России
 
В миреУкраинаСШАКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала