https://ria.ru/20220831/oruzhie-1813368741.html
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха
Призывы отставных американских генералов передать Украине дальнобойное оружие вовсе не говорят о том, что такие поставки обязательно состоятся, но отражают... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:34
2022-08-31T11:34
2022-08-31T11:34
в мире
украина
сша
киев
нато
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Призывы отставных американских генералов передать Украине дальнобойное оружие вовсе не говорят о том, что такие поставки обязательно состоятся, но отражают тенденцию в среде военных США, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд заявил, что США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для нанесения ударов на сотни километров вглубь России и разрешить Украине проводить такие атаки."В среде как действующих, так и отставных высокопоставленных американских военных есть ястребы, которые призывают к тому, чтобы нанести России максимальный ущерб. В этом плане это отражение определенных тенденций в среде американских военных, которые выступают за эскалацию и за то, чтобы конфликт был еще более кровавым и масштабным", - сказал Коротченко.Он назвал заявления Арнольда "колебаниями воздуха" и уточнил, что на практике подобные призывы вряд ли приведут к какому-либо результату. Политическое решение о поставке или не поставке таких систем Киеву будет принимать президент США.В то же время, по словам Коротченко, совсем исключать возможность того, что дальнобойное оружие окажется на Украине, нельзя.
https://ria.ru/20220830/ssha-1813279563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, нато
В мире, Украина, США, Киев, НАТО
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха
Эксперт счел "сотрясанием воздуха" призывы генерала из США дать Киеву дальнобойное оружие
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Призывы отставных американских генералов передать Украине дальнобойное оружие вовсе не говорят о том, что такие поставки обязательно состоятся, но отражают тенденцию в среде военных США, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд заявил, что США
и НАТО
должны предоставить Киеву
оружие для нанесения ударов на сотни километров вглубь России
и разрешить Украине
проводить такие атаки.
"В среде как действующих, так и отставных высокопоставленных американских военных есть ястребы, которые призывают к тому, чтобы нанести России максимальный ущерб. В этом плане это отражение определенных тенденций в среде американских военных, которые выступают за эскалацию и за то, чтобы конфликт был еще более кровавым и масштабным", - сказал Коротченко.
Он назвал заявления Арнольда "колебаниями воздуха" и уточнил, что на практике подобные призывы вряд ли приведут к какому-либо результату. Политическое решение о поставке или не поставке таких систем Киеву будет принимать президент США.
В то же время, по словам Коротченко, совсем исключать возможность того, что дальнобойное оружие окажется на Украине, нельзя.