https://ria.ru/20220831/onkologiya-1813532821.html

Пермский край увеличит расходы на борьбу с онкологией

Пермский край увеличит расходы на борьбу с онкологией - РИА Новости, 31.08.2022

Пермский край увеличит расходы на борьбу с онкологией

Власти Пермского края готовят поправки в региональный бюджет, согласно которым на борьбу онкологическими заболеваниями в ближайшие три года будет дополнительно... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:18

2022-08-31T18:18

2022-08-31T18:18

пермский край

дмитрий махонин

здоровье - общество

онкология

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ПЕРМЬ, 31 авг – РИА Новости. Власти Пермского края готовят поправки в региональный бюджет, согласно которым на борьбу онкологическими заболеваниями в ближайшие три года будет дополнительно направлено 671,8 миллиона рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В среду члены правительства Пермского края обсудили законопроект о поправках в региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ носит социальную направленность и предполагает увеличение финансирования на нужды здравоохранения и поддержку ряда категорий населения."В расходной части бюджета предлагается предусмотреть дополнительные средства на финансовое обеспечение медицинской помощи по профилю "Онкология" в объеме 671,8 миллиона рублей", – говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора добавили, что, помимо этого, Пермский край намерен выделить 200 миллионов рублей муниципалитетам, средства "в первую очередь, будут направлены для компенсации части затрат на оплату труда работников сферы культуры и учреждений дополнительного образования".Кроме того, в этом году предлагается направить 500 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса региона."Мы ранее договаривались, что в случае увеличения доходов внесем поправки в уже принятый бюджет, и сейчас мы делаем это. Для нас было важно поддержать граждан в части борьбы с онкозаболеваниями, оплаты труда работникам социальной сферы и по ряду других направлений", – отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.По информации пресс-службы губернатора, проект поправок в бюджет предлагает увеличить доходы и расходы в 2022 году на 3,6 миллиарда рублей, на 2,1 миллиарда рублей – в 2023 году и на 1,1 миллиарда рублей – в 2024 году. "При этом дефицит бюджета и объем государственного долга не изменятся, наш бюджет остается сбалансированным", – цитирует ведомство главу регионального минфина.Как уточнили в пресс-службе, законопроект о поправках в бюджет будет рассмотрен в двух чтениях на пленарном заседании Заксобрания региона в сентябре.

https://ria.ru/20220830/remont-1813220487.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, здоровье - общество, онкология