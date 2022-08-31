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Пермский край увеличит расходы на борьбу с онкологией - РИА Новости, 31.08.2022
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Пермский край увеличит расходы на борьбу с онкологией
Пермский край увеличит расходы на борьбу с онкологией - РИА Новости, 31.08.2022
Пермский край увеличит расходы на борьбу с онкологией
Власти Пермского края готовят поправки в региональный бюджет, согласно которым на борьбу онкологическими заболеваниями в ближайшие три года будет дополнительно... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:18
2022-08-31T18:18
пермский край
дмитрий махонин
здоровье - общество
онкология
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ПЕРМЬ, 31 авг – РИА Новости. Власти Пермского края готовят поправки в региональный бюджет, согласно которым на борьбу онкологическими заболеваниями в ближайшие три года будет дополнительно направлено 671,8 миллиона рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В среду члены правительства Пермского края обсудили законопроект о поправках в региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ носит социальную направленность и предполагает увеличение финансирования на нужды здравоохранения и поддержку ряда категорий населения."В расходной части бюджета предлагается предусмотреть дополнительные средства на финансовое обеспечение медицинской помощи по профилю "Онкология" в объеме 671,8 миллиона рублей", – говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора добавили, что, помимо этого, Пермский край намерен выделить 200 миллионов рублей муниципалитетам, средства "в первую очередь, будут направлены для компенсации части затрат на оплату труда работников сферы культуры и учреждений дополнительного образования".Кроме того, в этом году предлагается направить 500 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса региона."Мы ранее договаривались, что в случае увеличения доходов внесем поправки в уже принятый бюджет, и сейчас мы делаем это. Для нас было важно поддержать граждан в части борьбы с онкозаболеваниями, оплаты труда работникам социальной сферы и по ряду других направлений", – отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.По информации пресс-службы губернатора, проект поправок в бюджет предлагает увеличить доходы и расходы в 2022 году на 3,6 миллиарда рублей, на 2,1 миллиарда рублей – в 2023 году и на 1,1 миллиарда рублей – в 2024 году. "При этом дефицит бюджета и объем государственного долга не изменятся, наш бюджет остается сбалансированным", – цитирует ведомство главу регионального минфина.Как уточнили в пресс-службе, законопроект о поправках в бюджет будет рассмотрен в двух чтениях на пленарном заседании Заксобрания региона в сентябре.
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пермский край, дмитрий махонин, здоровье - общество, онкология
Пермский край, Дмитрий Махонин, Здоровье - Общество, Онкология
18:18 31.08.2022
 

Пермский край увеличит расходы на борьбу с онкологией

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ПЕРМЬ, 31 авг – РИА Новости. Власти Пермского края готовят поправки в региональный бюджет, согласно которым на борьбу онкологическими заболеваниями в ближайшие три года будет дополнительно направлено 671,8 миллиона рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В среду члены правительства Пермского края обсудили законопроект о поправках в региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ носит социальную направленность и предполагает увеличение финансирования на нужды здравоохранения и поддержку ряда категорий населения.
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"В расходной части бюджета предлагается предусмотреть дополнительные средства на финансовое обеспечение медицинской помощи по профилю "Онкология" в объеме 671,8 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора добавили, что, помимо этого, Пермский край намерен выделить 200 миллионов рублей муниципалитетам, средства "в первую очередь, будут направлены для компенсации части затрат на оплату труда работников сферы культуры и учреждений дополнительного образования".
Кроме того, в этом году предлагается направить 500 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса региона.
"Мы ранее договаривались, что в случае увеличения доходов внесем поправки в уже принятый бюджет, и сейчас мы делаем это. Для нас было важно поддержать граждан в части борьбы с онкозаболеваниями, оплаты труда работникам социальной сферы и по ряду других направлений", – отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
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По информации пресс-службы губернатора, проект поправок в бюджет предлагает увеличить доходы и расходы в 2022 году на 3,6 миллиарда рублей, на 2,1 миллиарда рублей – в 2023 году и на 1,1 миллиарда рублей – в 2024 году. "При этом дефицит бюджета и объем государственного долга не изменятся, наш бюджет остается сбалансированным", – цитирует ведомство главу регионального минфина.
Как уточнили в пресс-службе, законопроект о поправках в бюджет будет рассмотрен в двух чтениях на пленарном заседании Заксобрания региона в сентябре.
 
Пермский крайДмитрий МахонинЗдоровье - ОбществоОнкология
 
 
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