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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/obstrel-1813559896.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку в ДНР из крупнокалиберных орудий, заявило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:51
2022-08-31T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
красногоровка
украина
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку в ДНР из крупнокалиберных орудий, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.40 - н.п. Озаряновка – н.п. Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 18.50 - н.п. Леонидовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра... 18.55 - н.п. Озаряновка – н.п. Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), красногоровка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Красногоровка, Украина
19:51 31.08.2022
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

В СЦКК заявили, что украинские военные обстреляли Зайцево, Новобахмутовку и Донецк

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку в ДНР из крупнокалиберных орудий, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.40 - н.п. Озаряновка – н.п. Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 18.50 - н.п. Леонидовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра... 18.55 - н.п. Озаряновка – н.п. Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)КрасногоровкаУкраина
 
 
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