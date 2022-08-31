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Число раненных при обстреле Кировского района Донецка выросло до четырех
Число раненных при обстреле Кировского района Донецка выросло до четырех - РИА Новости, 31.08.2022
Число раненных при обстреле Кировского района Донецка выросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщили в среду в штабе территориальной... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:53
2022-08-31T18:53
2022-08-31T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщили в среду в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по улице Третьякова в Кировском районе Донецка число раненых возросло до четырех человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщал о ранении мирного жителя и подростка 2005 года рождения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
Число раненных при обстреле Кировского района Донецка выросло до четырех
Штаб теробороны: число раненных при обстреле Кировского района Донецка достигло четырех