https://ria.ru/20220831/obstrel-1813517964.html

Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка выросло до пяти

Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка выросло до пяти - РИА Новости, 31.08.2022

Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка выросло до пяти

Число пострадавших из-за обстрелов Петровского района Донецка возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:47

2022-08-31T17:47

2022-08-31T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов Петровского района Донецка возросло до пяти, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Петровском районе Донецка число раненых возросло до пяти человек и еще один мирный житель погиб", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщал, что из-за обстрелов Петровского района Донецка один человек погиб и трое пострадали.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)