https://ria.ru/20220831/obstrel-1813298898.html
Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки
Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки - РИА Новости, 31.08.2022
Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки
Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела населения Новой Каховки украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:13
2022-08-31T01:13
2022-08-31T01:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
новая каховка
украина
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812880397_38:0:1638:900_1920x0_80_0_0_ed77c97365192cbbf99a6d649c8c40f2.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела населения Новой Каховки украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, украинские боевики нанесли ракетный удар по частному сектору Новой Каховки. По предварительным данным, погибла женщина, есть раненые.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220830/obstrel-1813194055.html
https://ria.ru/20220830/gorlovka-1813282959.html
россия
новая каховка
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812880397_438:0:1638:900_1920x0_80_0_0_f1e5000e27852795a30a4edc527d3d29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, новая каховка, украина, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Новая Каховка, Украина, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки
СК зафиксирует обстоятельства обстрела населения Новой Каховки украинскими националистами