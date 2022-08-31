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Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/obstrel-1813298898.html
Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки
Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки - РИА Новости, 31.08.2022
Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки
Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела населения Новой Каховки украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:13
2022-08-31T01:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
новая каховка
украина
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела населения Новой Каховки украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, украинские боевики нанесли ракетный удар по частному сектору Новой Каховки. По предварительным данным, погибла женщина, есть раненые.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220830/obstrel-1813194055.html
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россия
новая каховка
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в мире, россия, новая каховка, украина, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Новая Каховка, Украина, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
01:13 31.08.2022
 
Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки

СК зафиксирует обстоятельства обстрела населения Новой Каховки украинскими националистами

Украинские войска обстреляли рынок в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли рынок в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли рынок в Новой Каховке
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела населения Новой Каховки украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, украинские боевики нанесли ракетный удар по частному сектору Новой Каховки. По предварительным данным, погибла женщина, есть раненые.
"Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства очередного обстрела гражданского населения украинскими националистами", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНовая КаховкаУкраинаХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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