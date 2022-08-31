https://ria.ru/20220831/obstrel-1813298898.html

Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки

Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки - РИА Новости, 31.08.2022

Следователи зафиксируют обстоятельства обстрела населения Новой Каховки

Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела населения Новой Каховки украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:13

2022-08-31T01:13

2022-08-31T01:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

новая каховка

украина

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела населения Новой Каховки украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, украинские боевики нанесли ракетный удар по частному сектору Новой Каховки. По предварительным данным, погибла женщина, есть раненые.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220830/obstrel-1813194055.html

https://ria.ru/20220830/gorlovka-1813282959.html

россия

новая каховка

украина

херсонская область

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в мире, россия, новая каховка, украина, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)